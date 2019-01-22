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Под предлогом «свободы навигации»: зачем американские корабли регулярно заходят в Балтийское и Чёрное моря

22 января 2019, 00:24  •  62 • Украина
Российские корветы взяли на сопровождение два американских эсминца Gravely и Porter, вошедших в Балтийское море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ. Ранее силы Черноморского флота установили наблюдение за американским эсминцем Donald Cook. Последние годы США наращивают присутствие в Балтийском и Чёрном морях, а также в Тихом океане. По словам экспертов, ВМФ России предпринимает необходимые меры безопасности, демонстрируя готовность пресечь любые провокации.
 
Корабли ВМФ США в Черном море во время совместных учений с Украиной Reuters © U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Justin Stumberg/Handout
 

Сторожевые корабли ВМФ России проекта 20380 «Бойкий» и «Сообразительный» взяли на сопровождение эсминцы США Gravely и Porter типа Arleigh Burke, вошедшие в Балтийское море. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

19 января Военно-морские силы РФ приступили к слежению за американским эсминцем Donald Cook, который вошёл в акваторию Чёрного моря.

«К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый». Также за ним будут вести слежение с помощью электронных и технических средств флота», — говорится в сообщении НЦУО.

21 января Donald Cook пришвартовался в грузинском порту Батуми. Эсминец США прибыл в Грузию с дружественным визитом с целью содействия «сотрудничеству двух стран в сферах морской безопасности и стабильности», сообщает государственная телекомпания «Имеди». В ближайшие дни экипаж американского корабля проведёт совместные тренировки с сотрудниками департамента Береговой охраны МВД Грузии.

  • Эсминец США Donald Cook проходит через Босфорский пролив в Чёрное море
  • Reuters
  • © U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Ford Williams/Handout

Демонстрация силы и поддержки

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин отметил, что появление американских кораблей в Балтийском и Чёрном морях всегда вызывает беспокойство у ВМФ России. В связи с этим иностранные военные судна берутся на сопровождение, как только проходят проливы.

«Не секрет, что наш Военно-морской флот отслеживает передвижение всех западных кораблей и подлодок. Для чего это делается? Даже один американский эсминец представляет собой грозную силу. Достаточно сказать, что он является носителем десятков «Томагавков» и противокорабельных ракет. Конечно, за таким кораблём необходимо присматривать, чтобы он не чувствовал себя чересчур комфортно», — пояснил Козюлин.

Эксперт напомнил, что в период холодной войны советские ВМФ также тщательно отслеживали заходы кораблей ВМС США в Балтийское и Чёрное моря. По его словам, в СССР опасались, что в случае начала боевых действий американские крейсеры и эсминцы могут нанести удары по советским стратегическим ядерным силам.

«Заокеанские ракеты, выпущенные из Балтийского и Чёрного морей, могли дотянуться до внутренних регионов нашей страны, в том числе до баллистических ракет шахтного базирования на Урале. В этом состояла главная опасность для нашей страны. Но сейчас, как я думаю, заходы в Балтийские и Чёрные моря преследуют в большей степени политические цели. Это прежде всего демонстрация поддержки Прибалтики, Украины и Грузии», — уточнил Козюлин.

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В комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что американские корабли регулярно заходят в Балтийское и Чёрное моря с целью «демонстрации силы». Ещё одна причина, как полагает эксперт, заключается в получении разведывательной информации о состоянии российского ВМФ.

«Американцы как бы прощупывают слабые места. Например, оценивают скорость реакции ВМФ на их вход в море, эффективность управления отечественной группировкой, которая занимается сопровождением. Наверняка наши «партнёры» периодически совершают и провокационные действия, чтобы определить качество отечественных средств наблюдения», — сказал Кнутов.

Эксперт считает, что регулярное посещение ВМС США Балтийского и Чёрного морей является следствием возросшей разведывательной активности НАТО после 2014 года. По его словам, Соединённые Штаты не нарушает международное право, но постоянные заходы кораблей в Чёрное море и полёты американской авиации вблизи Крыма являются способом оказать дополнительное давление на Россию.

«В каком-то плане Россию защищает конвенция Монтрё. Она ограничивает срок пребывания в Чёрном море иностранных нечерноморских военных кораблей 21 днём. Однако на Балтике и в других морях США активно пользуются возможностью подразнить Россию постоянным пребыванием в нейтральных водах или в непосредственной близости от наших баз и группировок», — пояснил Кнутов.

  • Эсминец США Donald Cook в порту Одессы
  • РИА Новости
  • © Денис Петров

«Чувствуют, когда становится горячо»

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Помимо Балтийского и Чёрного морей последние годы американские ВМС наращивают присутствие и в Тихом океане. В начале декабря большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц» и самолёты морской авиации осуществили сопровождение американского эсминца McCampbell.

Как заявила представитель Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр, боевой корабль прошёл в окрестностях залива Петра Великого, где находятся пункты базирования ВМФ и порт «Восточный». По её словам, миссия McCampbell заключалась в оспаривании «чрезмерных морских претензий России» и поддержке свободы судоходства.

Аналогичным образом ВМС США ведут себя и по отношению к Китаю. 30 сентября эсминец Decatur под предлогом обеспечения «свободы навигации» прошёл на расстоянии 12-миль (в непосредственной близости к территориальным водам) от искусственных островов Спратли (Наньша), находящихся под контролем КНР.

Данные действия не остались незамеченными. Сопровождение Decatur осуществлял эскадренный миноносец ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) «Луян». При этом, по мнению американской стороны, китайский корабль совершил «небезопасный и непрофессиональный манёвр», взяв курс на сближение с эсминцем США.

В Минобороны КНР отвергли обвинения американских коллег, отметив, что действия «Луян» носили обоснованный и правомерный характер. Их целью была «идентификация и опознавание американского корабля в соответствии с существующими правилами и нормами».

«Заход американского корабля в эту акваторию ставит под серьёзную угрозу суверенитет и безопасность Китая, нанося серьёзный удар по отношениям двух стран и стабильности в регионе. Китайские ВМС выражают по этому поводу решительный протест», — отметили в Минобороны Китая.

  • Эсминец США Decatur
  • Reuters
  • © Courtesy Diana Quinlan/U.S. Navy/Handout
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«Отстаивание принципа свободы судоходства — типичная демагогия американских ВМС. Да, формально они ничего не нарушают, но реальный смысл демонстрации вымпела вблизи берегов иностранной державы, конечно, в другом. Прежде всего Вашингтон показывает, что не согласен с «оккупацией» спорной территории, не боится конкуренции и готов принять вызов. При этом американцы знают меру. Они чувствуют, когда становится горячо, и отступают», — отметил Вадим Козюлин.

Юрий Кнутов полагает, что навязчивое желание США продемонстрировать свою силу чревато обострением угрозы военного конфликта. По его мнению, Соединённые Штаты не желают понимать, что их провокационные действия могут быть восприняты как подготовка к агрессии. 

«Как и в годы холодной войны, нагнетание на море, которым занимаются Штаты, это очень опасные игрушки. Хорошо, если американские корабли выходят на связь и реагируют на предупреждения. Понятно, что Вашингтон стремится сохранить и подчеркнуть статус глобального гегемона, но соотношение сил меняется вне зависимости от его хотелок»,  — подчеркнул Кнутов.

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