Под предлогом «стабильности»: почему США не собираются возвращать северо-восток Сирии под контроль Дамаска

Соединённые Штаты не намерены возвращать северо-восток САР под контроль Дамаска. Об этом заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. По данным турецких СМИ, американские военные при помощи своих региональных союзников перебросили боевиков «Исламского государства»* из окружённого курдскими отрядами населённого пункта Багоз в район нефтяного месторождения Аль-Омар, где расположена база ВС США. Ранее в Москве отмечали, что американцы перемещают боевиков в собственных интересах.

США по-прежнему выступают против возвращения северо-восточных областей страны под контроль Дамаска. Об этом заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Наши цели на северо-востоке не изменились. Они предполагают сохранение безопасности в регионе, а именно это означает, что мы не хотим, чтобы режим (правительство Башара Асада. — RT) туда вернулся, так как он не способствует стабильности», — приводит информагентство ТАСС слова американского дипломата.

Также Джеффри добавил, что американская сторона продолжит борьбу с «Исламским государством»*, поэтому Пентагон оставил в САР военно-воздушные силы.

Однако эксперты подозревают, что, несмотря на официальные заявления о необходимости борьбы с ИГ, Вашингтон постарается сохранить часть террористической группировки, чтобы использовать боевиков в будущем против официального Дамаска.

«Необходимо абстрагироваться от тех заявлений, с которыми выступает Вашингтон, так как они противоречат реальным действиям США. На практике всё не так просто — Соединённые Штаты стараются использовать ИГ против своих противников на Ближнем Востоке», — пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Накануне турецкое информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на источники сообщило, что американские военные перебросили боевиков «Исламского государства» из провинции Дейр эз-Зор на военные базы США в САР.

По данным СМИ, террористы ИГ были вынуждены покинуть Дейр эз-Зор после того, как курдские Отряды народной самообороны (YPG) взяли под свой контроль территории восточнее реки Евфрат. В частности, они заняли один из последних оплотов ИГ — посёлок Багоз, расположенный в окрестностях границы Сирии и Ирака.

Сообщается, что покинувших населённый пункт боевиков вместе с семьями американские военные перевезли на грузовиках в район одной из военных баз Пентагона, расположенной недалеко от нефтяного месторождения Аль-Омар.

Напомним, бои за месторождение между правительственными войсками и вооружённой оппозицией шли с самого начала сирийского кризиса. Впоследствии Аль-Омар перешёл под контроль «Исламского государства», а нелегальная торговля добываемой здесь нефтью стала одной из основных статей доходов террористов.

Военнослужащие армии США в Сирии

AFP

© Delil SOULEIMAN

Но в октябре 2017 года месторождение отбили у ИГ бойцы арабо-курдской вооружённой группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) — союзники Пентагона в Сирии.

На данный момент «Исламское государство» утратило прежнюю мощь. В начале этого года отряды YPG вели осаду последних адептов «халифата» в населённом пункте Багоз. Как сообщала ранее Турецкая государственная телерадиокомпания (TRT), курды даже пытались договориться с боевиками ИГ, окружёнными в Багозе, об их переходе в сирийскую провинцию Идлиб в случае сдачи. Однако, судя по всему, сделка не состоялась, потому что некоторые боевики захотели перебраться в Ирак.

Правда, эта идея курдов не встретила понимания со стороны вооружённой сирийской оппозиции, прибежищем для которой стала провинция Идлиб. Как заявил представитель Сирийской свободной армии (ССА) Мухаммед Рашит, если по договорённости с курдами боевики ИГ направятся в Идлиб, им придётся иметь дело уже с ССА.

«Если такая договорённость будет достигнута, мы готовы к столкновениям с террористами ИГ и защите своей земли», — приводит TRT слова военного.

Главный опорный пункт

СМИ уже не в первый раз сообщают о переброске боевиков ИГ в район Аль-Омара силами военных США и их региональных союзников. Например, о связях американских сил и остатков «Исламского государства» в октябре 2018 года заявили в российском Минобороны.

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, Москве известно о том, что остатки «Исламского государства», находящиеся на подконтрольных американской стороне землях, продолжают получать технику и оружие. Такая ситуация, в частности, наблюдается в районе базы США в населённом пункте Эт-Танф, который находится недалеко от границы с Ираком и Иорданией.

Здесь же расположен лагерь беженцев «Эр-Рукбан», где на протяжении последних лет остаются практически заблокированными тысячи беженцев. Американская сторона неохотно пропускает в лагерь гуманитарные миссии, а также не позволят людям его покидать. Как сообщил 16 февраля Конашенков со ссылкой на данные Сирийского общества Красного Полумесяца, проамериканские боевики силой удерживают в лагере большинство беженцев. Со своей стороны, межведомственные координационные штабы России и Сирии сейчас занимаются созданием двух гуманитарных коридоров для выхода беженцев из «Эр-Рукбана», которые должны заработать уже 19 февраля.

Как ранее отмечали в российском Минобороны, США и их союзники пытаются блокировать сообщение лагеря беженцев с внешним миром в силу нескольких причин. Во-первых, американская сторона рассчитывает пополнить за счёт жителей лагеря отряды подконтрольных вооружённых группировок, которые базируются и обучаются в окрестностях Эт-Танфа под покровительством Соединённых Штатов. Во-вторых, в такой ситуации для Вашингтона невыгодно появление в этом районе лишних свидетелей.

Ещё в 2017 году в российском Генштабе заявляли, что, по данным космической разведки, в районе Эт-Танфа готовятся отряды боевиков, многие из которых могут быть бывшими участниками «Исламского государства», просто сменившими знамёна.

«Эт-Танф — самая крупная американская военная база, созданная в Сирии, она останется главным опорным пунктом США в арабской республике. Там Соединённые Штаты будут реализовывать шаги, необходимые им для продолжения своего присутствия, влияния и доминирования в регионе», — пояснил Долгов.

Обвинения против США в связях с террористами в САР ранее выдвигала и Анкара. В частности, соответствующее заявление в октябре 2017 года сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед лидерами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.

«США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГ, а сами что сделали — кучу долларов ИГ дали», — подчеркнул турецкий лидер, добавив, что не верит заявлениям американской стороны о её непричастности к выходу из сирийской Ракки тысяч боевиков «Исламского государства».

Напомним, после продолжительной кампании осенью 2017 года «Сирийским демократическим силам» при поддержке США удалось взять под контроль Ракку, находившуюся с 2013 года под контролем «Исламского государства». Однако, как удалось выяснить BBC, при сдаче города главари ИГ заключили с американским командованием тайную сделку, согласно которой боевики «халифата» смогли покинуть Ракку по каналам, специально открытым для них СДС.

Похожие случаи передислокации террористов отмечались и во время иракской кампании США — в ряде случаев боевики ИГ просто выдавливались с иракской территории в соседнюю Сирию. На эту практику, в частности, обратил внимание журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя случай атаки ИГ на район сирийской Пальмиры в конце 2016 года.

Тактика нестабильности

«Исламское государство» — не единственная террористическая организация, которую подозревают в опосредованных связях с Западом. Как отметили ранее в российском МИД, организация «Белые каски», чьи заявления нередко брали на вооружение западные политики и военные, аффилирована с террористической организацией «Джабхат ан-Нусра»**.

«Более того, есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что «Белые каски» фактически являются ответвлением внесённой в санкционный список СБ ООН террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Reuters

© Shannon Stapleton

Напомним, «Джабхат ан-Нусра» — ответвление террористической организации «Аль-Каида»***, основанное в 2011 году. В свете сирийских событий примечательна и история самой «Аль-Каиды» — одна из старейших террористических организаций на ранних стадиях своего становления пользовалась поддержкой ЦРУ. Вашингтон рассчитывал использовать её боевиков против советских войск в Афганистане. Однако впоследствии именно «Аль-Каида» совершила самый масштабный теракт в истории США, атаковав башни-близнецы Всемирного торгового центра.

В середине 2000-х «Аль-Каида» начала слабеть, а занять место самой опасной террористической структуры уже готовилось «Исламское государство». Почвой для формирования боевых структур ИГ стали многочисленные отряды вооружённой оппозиции, пользовавшиеся поддержкой США на фоне разгоравшегося в САР гражданского конфликта.

Во время предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп напрямую обвинял свою соперницу Хиллари Клинтон в том, что её «глупость» во время работы на посту госсекретаря привела к появлению ИГ. По мнению экспертов, сейчас США могут заново начать уже не раз пройденный цикл по «выращиванию» новых террористических угроз на Ближнем Востоке.

Долгов констатировал, что цель США в отношении САР не изменилась — это устранение неугодного Вашингтону руководства страны, а также разделение республики.

Как отметил старший преподаватель департамента политической науки ВШЭ Григорий Лукьянов, активность отрядов «Исламского государства» усилилась на фоне высказываний Трампа о необходимости вывода американских войск из Сирии.

«В долгосрочной перспективе, несмотря на заявленную цель о полном разгроме ИГ, из списка интересов США не будет удалён пункт о дестабилизации ситуации в Сирии, точнее, той её части, которая находится под контролем правительства Асада. Говорить о том, что, даже свернув свои войска в Сирии, США откажутся от тактики военного присутствия в регионе, не приходится, равно как и от попыток свергнуть неугодных лидеров», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.