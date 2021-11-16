Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русский палач» оказался украинским агентом
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызо...
Нацист признал Украину Россией
Главная / В мире

Под предлогом помощи в защите границы в Польшу прибыли британские военные

16 ноября 2021, 13:00  •  134 • В мире
В Польшу прибыли британские военные с целью изучения обстановки на границе с Белоруссией перед прибытием сюда подразделения инженерных войск Великобритании для содействия польским войскам в охране государственных рубежей.
«Приступили к изучению [ситуации] для обеспечения поддержки [польским военнослужащим] со стороны инженерных войск Великобритании. Наши военнослужащие усиливают взаимодействие для укрепления ограждения на польско-белорусской границе»,
- отчитался министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий после обсуждения обстановки на границе с властями Литвы и Латвии заявил, что «в ЕС существует убеждение, что кризис...не только дело Литвы, Латвии или Польши, но всего [европейского] сообщества». И пригрозил Минску дополнительными санкциями.
Так или иначе, предлог для дальнейшего продвижения воинских подразделений НАТО на восток найден.
В самой Польше уже отмечены случаи расправы местного населения над мигрантами. Как сообщает гуманитарная организация «Группа Граница» (Grupa Granica), возле г. Хайнувка недалеко от границы с Белоруссией избиению подверглись супружеская пара из Ирака и сириец. Они попросили воды у местных жителей, но были избиты ломом и ограблены. Одному из мужчин, получившему удар ломом по голове, пришлось лечь в больницу
Функционер польской Пограничной стражи майор Катажина Зданович сообщила, что идёт расследование инцидента, а жертвы нападения намерены просить убежища в Польше.
В Варшаве, Гданьске и Жешуве прошли массовые пикеты солидарности с польскими пограничниками, организованные движением «Всепольская молодёжь», под лозунгом «Встанем стеной за защитниками наших границ!». Движение назвало лояльного к мигрантам градоначальника Гданьска Дулькевича жертвой лукашенковской пропаганды и выступило против деятельности «Группы Граница».
Соб. корр. ФСК, фото

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





134
Источник
Похожие новости
15 ноября 2021, 16:00
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
16 ноября 2021, 01:55
Финляндия поднимает вопрос об Ингерманландии
15 ноября 2021, 21:50
Украинский министр выдал ожидаемую реакцию на указ Путина по Донбассу
15 ноября 2021, 14:45
«Противоречит радикальной позиции Украины»: почему в ЕС выступили за продолжение диалога с Россией
15 ноября 2021, 12:30
FP: «В миграционном кризисе виноват сам Евросоюз»
15 ноября 2021, 20:05
Генсек НАТО ушёл от ответа на вопрос о "скопившихся на границе" войсках России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
09 ноября 2021, 21:45
Украина выбросила полмиллиона вакцин AstraZeneca: На очереди ещё сотни тысяч
14 ноября 2021, 02:05
Холмогоров напугал прогнозом о Ельцине и Байдене. И сам ужаснулся
14 ноября 2021, 11:25
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
14 ноября 2021, 23:05
Переброску американских военных на Украину раскрыли случайной фразой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.