Под предлогом помощи в защите границы в Польшу прибыли британские военные

В Польшу прибыли британские военные с целью изучения обстановки на границе с Белоруссией перед прибытием сюда подразделения инженерных войск Великобритании для содействия польским войскам в охране государственных рубежей.

«Приступили к изучению [ситуации] для обеспечения поддержки [польским военнослужащим] со стороны инженерных войск Великобритании. Наши военнослужащие усиливают взаимодействие для укрепления ограждения на польско-белорусской границе»,

- отчитался министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий после обсуждения обстановки на границе с властями Литвы и Латвии заявил, что «в ЕС существует убеждение, что кризис...не только дело Литвы, Латвии или Польши, но всего [европейского] сообщества». И пригрозил Минску дополнительными санкциями.

Так или иначе, предлог для дальнейшего продвижения воинских подразделений НАТО на восток найден.

В самой Польше уже отмечены случаи расправы местного населения над мигрантами. Как сообщает гуманитарная организация «Группа Граница» (Grupa Granica), возле г. Хайнувка недалеко от границы с Белоруссией избиению подверглись супружеская пара из Ирака и сириец. Они попросили воды у местных жителей, но были избиты ломом и ограблены. Одному из мужчин, получившему удар ломом по голове, пришлось лечь в больницу

Функционер польской Пограничной стражи майор Катажина Зданович сообщила, что идёт расследование инцидента, а жертвы нападения намерены просить убежища в Польше.

В Варшаве, Гданьске и Жешуве прошли массовые пикеты солидарности с польскими пограничниками, организованные движением «Всепольская молодёжь», под лозунгом «Встанем стеной за защитниками наших границ!». Движение назвало лояльного к мигрантам градоначальника Гданьска Дулькевича жертвой лукашенковской пропаганды и выступило против деятельности «Группы Граница».