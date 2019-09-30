Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России возрождается целая отрасль. Остро нужны работники
Валдайский кворум: клуб готовит рекомендации руководству страны
Об экономической модели Германии 1930-х годов
В Крыму сообщили о прибытии крупной делегации из западных стран
Главная / В мире

Под предлогом «демократизации»: почему ЕС займётся финансированием независимых СМИ стран Южного партнёрства

30 сентября 2019, 10:09  •  130 • В мире
Европейская комиссия займётся финансированием независимых СМИ и поддержкой гражданского общества в странах Южного партнёрства, в том числе в Сирии, Ливии и Палестине. Соответствующее решение опубликовано в документе ЕК, с которым ознакомился RT. Всего планируется выделить до €3,79 млн. Примечательно, что Еврокомиссия оставляет за собой право предоставлять финансовую помощь «на внеконкурсной основе». В ЕК подчёркивают, что деятельность будет осуществляться в первую очередь в тех странах, которые находятся в «репрессивной обстановке». По мнению опрошенных RT экспертов, таким образом западные страны стремятся сохранить свои сферы влияния в регионе. При этом отсутствие тендера говорит о намерении оказывать точечную поддержку лояльным медиаресурсам.
 
© Alex Grimm/Reuters
 

Европейская комиссия выделит до €3,79 млн на реализацию мер по поддержке независимых средств массовой информации в странах Южного партнёрства. Такое решение содержится в документе ЕК, с которым ознакомился RT. К этим государствам, в частности, относятся Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия и Тунис.

При этом, согласно документу, финансовая поддержка будет осуществляться через Европейский фонд за демократию, на счёт которого и будут направлены средства.

«Комиссия планирует обеспечить эту поддержку, направляя Европейскому фонду за демократию (European Endowment for Democracy, EED) соответствующее финансирование для предоставления дополнительных грантов гражданскому обществу и независимым СМИ в странах Южного партнёрства», — указывается в тексте документа.

Таким образом Европейская комиссия намерена обеспечить поддержку демократии и социального развития указанных стран.

«Главная задача данного проекта — содействовать устойчивой демократизации и социальному развитию в странах Южного партнёрства, поддерживая независимые СМИ и активистов, выступающих за демократию и гражданское общество», — отмечают в ЕК.

Кроме того, в рамках реализации программы особое внимание планируется уделить интересам молодёжи, чтобы предоставить молодому поколению возможность участвовать в принятии политических, социальных и экономических решений. 

Как указывается в документе, в рамках Европейского фонда за демократию ЕС уже удалось поддержать 234 инициативы в странах Южного партнёрства — в основном в Тунисе, Египте и Сирии, а также 296 проектов в государствах Восточного партнёрства, в том числе в Азербайджане и на Украине. 

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT предположил, что средства, выделенные на проекты в странах Южного партнёрства, могут быть направлены на сокращение миграционного потока из Северной Африки и Ближнего Востока.

«Действительно, в первую очередь север Африки и Ближний Восток являются для Европы сейчас зоной пристального внимания, потому что оттуда в Европу поступают неконтролируемые толпы мигрантов. Целью всего мирового сообщества сейчас является создание условий в этом регионе для нормальной жизни граждан, чтобы они не искали новое место жительства, а строили жизнь в странах своего происхождения», — отметил Шатров.

Между тем профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отметил в интервью RT, что таким образом страны Запада стремятся сохранить и расширить сферы влияния в регионе.

«Это регион, где сосредоточены важнейшие энергетические ресурсы, транспортные артерии, имеющий важное военно-стратегическое значение. И конечно, страны Запада хотят там сохранять и приумножать своё влияние. И воспитывают журналистов, которые разделяют их ценности. Это важный ресурс для сохранения своего влияния через «мягкую силу», — подчеркнул эксперт.

  • © The EU Neighbours portal

«Репрессивные» условия

Так, в Еврокомиссии подчёркивают, что помощь будет направлена тем странам, которые находятся в условиях «репрессий».

«Деятельность будет, в частности, направлена на страны, где усугубляется репрессивная обстановка, путём предоставления необходимой поддержки независимым СМИ и организациям в области гражданского общества в условиях, в которых свободная деятельность таких организациях становится всё более затруднительной», — отмечается в описании решения ЕК.

В частности, среди приоритетных областей поддержки указаны такие страны, как Сирия, Египет, Иордания и Ливан, где, согласно показаниям наблюдателей из Европейской комиссии, якобы резко ухудшается положение независимых СМИ.

«Недавние наблюдения на местах показывают, что в контекстах конфликтов, как в Сирии, усиленных репрессий, как в Египте, тонких, но твёрдых ограничений, как в Иордании и Ливане, и в целом дефицита осмысленной публичной дискуссии в регионе Южного партнёрства положение нетенденциозных СМИ и независимых медиапроизводителей стремительно ухудшилось», — говорится в документе.

  • © GEORGE OURFALIAN / AFP

По мнению Игоря Шатрова, информационное воздействие будет дополнительным раздражителем ситуации в регионе.

«Европейцы воспринимают эти страны как бывшие колонии. На правах хозяев они пытаются там навязать свои нормы и правила поведения. А это входит в противоречие с традиционными нормами, которые за постколониальный период в некоторых странах набрали силу и восстановились. Вместо того чтобы помогать содействовать традиции народов и их как-то адаптировать к современности, Запад, как правило, предлагает снести всё ранее созданное этими народами и взять на вооружение западные экономическую и политическую модели», — отметил эксперт в беседе с RT.

«На внеконкурсной основе»

Финансовая помощь позволит гражданскому обществу и независимым СМИ стран региона реагировать на меняющиеся условия и пользоваться преимуществами «окон возможностей», считают в Европейской комиссии.

Однако условия предоставления грантов до сих пор выглядят непрозрачными.

Так, в документе указывается, что Европейская комиссия оставляет за собой право предоставлять финансовую помощь «на внеконкурсной основе».

По мнению Игоря Шатрова, это выглядит как прямое вмешательство в дела государств.

«Даже никто не постарался создать видимость состязательности в борьбе за средства, выделяемые Европейской комиссией. Это говорит нам о том, что есть определённые медиаресурсы, которые не первый год поддерживаются извне, и именно эти медиаресурсы и получат этот грант. Никто не интересуется качеством их журналистской или иной коммуникационной деятельности, никто не интересуется, насколько это в интересах государств, в которых они представлены. Главное, чтобы это были свои люди, которые в определённый момент, если у кого-то возникнет желание совершить государственный переворот в очередной стране, сработали бы как надо в интересах тех, кто платит им деньги», — отметил эксперт в беседе с RT.

Впрочем, в документе указывается, что грант может быть предоставлен «по запросу» стран. Так, в Еврокомиссии приводят примеры, когда при чрезвычайных ситуациях было направлено крайне важное финансирование в течение короткого времени с момента получения Европейским фондом поддержки демократии запроса от страны.

«Ситуативный эффект»: как американцы относятся к возможному импичменту Трампа

«Таким образом были одобрены 12% всех грантов EED: к примеру, предоставление солнечных батарей медиацентру Алеппо (Сирия) непосредственно перед осадой», — говорится в докладе.

Также специалисты Европейской комиссии привели в качестве примеров помощь «после протестов «евромайдана» или после ужесточения репрессий против активистов в России».

Ранее ЕК выделила €2,8 млн на укрепление госорганов Молдавии и проведение территориальной реформы на федеральном и местном уровнях. 

При этом транши, выделяемые ЕС, не всегда реализуются в соответствии с заявленными целями. Так, в 2018 году в ЕК проанализировали выделение Украине финансовой помощи на сумму €355 млн. Позднее Европейская комиссия отказалась предоставлять финансовую помощь в размере €600 млн, объяснив это тем, что Украина не выполнила четыре необходимых условия из 21 для получения экономической помощи от Евросоюза. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
29 сентября 2019, 14:54
Берлин держит курс на распад Великобритании
29 сентября 2019, 05:09
Грету Тунберг изобрели злонамеренные взрослые. Изобрели как инструмент
28 сентября 2019, 16:09
В Восточной Германии появилось слово «остальгия», от немецкого Ost – восток
28 сентября 2019, 22:24
Самоограничения: почему в бундестаге вновь подняли вопрос о снятии санкций ЕС с России
30 сентября 2019, 00:24
«Австрийцам созвучны его идеи»: партия Курца лидирует на досрочных парламентских выборах
30 сентября 2019, 00:24
«Серьёзный удар по имиджу»: почему британская оппозиция требует импичмента Бориса Джонсона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2019, 04:54
США хотят запереть Россию в Чёрном море
25 сентября 2019, 19:39
Рогозин поблагодарил украинских специалистов после пуска «Союза ФГ»
25 сентября 2019, 16:24
Зеленский опубликовал совместную фотографию с Трампом
29 сентября 2019, 17:54
«Учатся не бояться начальства»: врач кемеровской скорой рассказала о быте медиков после пожара в «Зимней вишне»
28 сентября 2019, 11:09
Одним махом семерых побивахом. Вместе с собой
23 сентября 2019, 17:24
Почему на учениях в Оренбургской области разбились сразу две боевые машины десанта
28 сентября 2019, 04:56
Шарий беседует с Гончаренко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.