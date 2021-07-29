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Главная / Украина

Под предлогом борьбы с коррупцией Кишинёв хочет контролировать границы Приднестровья

29 июля 2021, 12:10  •  29 • Украина
«Заграница нам поможет! Запад с нами!»
«Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдове в ноябре прошлого года, а её партия PAS получила большинство депутатских мандатов на парламентских выборах 11 июля – всё это за счёт обещаний переориентировать Молдавию на Европу и победить в стране коррупцию. Однако в Молдове существует ещё одна давняя проблема, о которой Майя Санду старалась не вспоминать. И проблема эта называется Приднестровье»,
– сообщает крупнейший европейский новостной портал Euronews.
Между тем, отмечает интернет-издание, Приднестровье составляет 11% молдавской территории, на которой проживает около полумиллиона человек. И проблемы этого региона вполне могут вскоре стать первой серьёзной проблемой для молдавского президента. Единственное, на что она может надеяться – на международную поддержку в этом вопросе со стороны США и Евросоюза. Может быть потому, что Санду чувствует себя не очень уверенно в этом вопросе, она и старалась лишний раз не упоминать эту проблему, считает автор статьи Madalin Necsutu.
По его словам, единственное, что обещала пропрезидентская партия PAS: продолжить переговоры в формате «5+2» (ЕС, США – наблюдатели; Украина, Россия, ОБСЕ – посредники).
Euronews отмечает, что во время переговоров речь шла исключительно о проблемах безопасности, решались экономические вопросы и свободное передвижение между двумя берегами Днестра. Самое же главное – вернётся ли Приднестровье в состав Молдовы – не обсуждалось.
В пропрезидентской партии уверяют, что подобная повестка переговоров сохранится и в будущем, но на первый план выйдет борьба с коррупцией и контрабандой через границу Приднестровья и Украины, отмечает автор.
Депутат от парии PAS в новом парламенте Росиан Василой уверен, что Санду должна настоять на том, чтобы граница Приднестровья была под охраной молдавских пограничников, только таким образом можно будет справиться с контрабандистами, которые ведут свой преступный бизнес в регионе.
«Новое правительство Молдовы пообещало бороться с коррупцией, а многие из теневых предприятий страны тесно связаны с Приднестровьем. Решение приднестровской проблемы приведёт к ликвидации серой зоны и повысит привлекательность государства для иностранных инвесторов»,
– уверяет молдавский политолог Михай Исак в интервью Euronews.
Однако он считает, что без активного участия «западных партнёров» в решении этой проблемы Молдове не справиться. Это понимает и Майя Санду, поэтому и рассчитывает на участие мирового сообщества. Причём участие это будет довольно своеобразным, по мнению Исака, Запад должен просто надавить на Россию, чтобы она согласилась на все условия Кишинёва в решении приднестровской проблемы.
Если подытожить написанное Euronews, режим Санду, похоже, не прочь разыграть вокруг Приднестровья тот же фарс, что разыгрывает Киев вокруг Донбасса. Конечно же, это приведёт не к потоку инвесторов, а к обострению отношений Молдавии с ПМР. С единственной целью – насолить России. Для Санду в этом спектакле готовят ту же роль, что и для Зеленского на Украине – марионетки.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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