Под покровом ночи: Власти Риги тайно снесли памятник героям-подводникам Балтики

На месте внушительного монумента остался только вдавленный участок земли, а также следы колёс большой техники. На ней, видимо, его и вывезли, пишет агентство.

По сведениям агентства, монумент вывезли под покровом ночи. Жители района увидели пропажу только утром.

Сейчас в Латвии всё ещё много таких памятников, обычно их ставили поблизости от военных частей. После того как российские войска покинули Латвию в 1994 году, местные жители продолжали ухаживать за некоторыми из них.

Как уточнил латвийский историк Александр Ржавин, памятник героям-подводникам Балтики не был запущенным. О нём заботились местные общественники из объединения моряков, отмечает Sputnik.