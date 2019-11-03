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Под покровом ночи: Власти Риги тайно снесли памятник героям-подводникам Балтики
03 ноября 2019, 16:39 • 49 • В мире
Памятник советским героям-подводникам Балтики, стоявший в Риге в полусотне метров от нынешнего Штаба морских сил Латвии, был тайно демонтирован и вывезен этой ночью. Об этом сообщает Sputnik Латвия.
На месте внушительного монумента остался только вдавленный участок земли, а также следы колёс большой техники. На ней, видимо, его и вывезли, пишет агентство.
По сведениям агентства, монумент вывезли под покровом ночи. Жители района увидели пропажу только утром.
Сейчас в Латвии всё ещё много таких памятников, обычно их ставили поблизости от военных частей. После того как российские войска покинули Латвию в 1994 году, местные жители продолжали ухаживать за некоторыми из них.
Как уточнил латвийский историк Александр Ржавин, памятник героям-подводникам Балтики не был запущенным. О нём заботились местные общественники из объединения моряков, отмечает Sputnik.
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