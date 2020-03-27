Под отчетом: о чем Госдума спросит Михаила Мишустина

Меры по борьбе с коронавирусом, устойчивость экономики, а также возможности регионов выполнить все социальные обязательства — основные темы, которые фракции Госдумы хотят обсудить с председателем правительства Михаилом Мишустиным во время его отчета 15 апреля. Как выяснили «Известия», все вопросы уже переданы в совет нижней палаты, где, несмотря на пандемию, готовятся проводить заседания парламента. Со 2 апреля фракции начнут личные встречи с главой кабмина. Эксперты считают, что Михаилу Мишустину досталось не самое простое время руководства Белым домом, но пока его команда справляется с вызовами.

Бюджеты и вирус

Заболеваемость коронавирусом в России постепенно растет, но Госдума пока не собирается прекращать работу. На этой неделе прошло уже два внеочередных заседания совета палаты, посвященных противодействию COVID-19, а также встреча спикера Вячеслава Володина с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Как выяснили «Известия», на данный момент планов по переносу отчета главы кабмина в Госдуме нет. Все фракции уже сформулировали и передали в совет палаты вопросы, которые они хотели бы озвучить 15 апреля.

— Нас, во-первых, беспокоит развитие в России здравоохранения, коронавирус обострил очень много проблем. Это и дефицит кадров, и нехватка финансирования — мы знаем, что в целом ряде регионов недоплачивают взносы в фонд медицинского страхования. Кроме того, есть проблема закредитованности медучреждений. Также в центре нашего внимания находится проблема с лекарственным обеспечением, — рассказал «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Второй важной темой, по его словам, станет бюджетная сбалансированность субъектов федерации.

— Нас интересует способность регионов в полном объеме в это непростое время исполнять свои социальные обязательства. Хватит ли средств и откуда они могут быть взяты? Ответы на эти вопросы мы хотим услышать от Михаила Мишустина, — пояснил Андрей Исаев.

Первый зампред фракции ЛДПР Вадим Деньгин также рассказал «Известиям» о большом количестве вопросов, вызванных с текущей ситуацией в стране.

— Нас интересуют меры поддержки бизнеса, особенно сферы услуг. Будут ли для него предусмотрены налоговые каникулы, заморозка страховых взносов, отсрочка по аренде? Сейчас практически все предприниматели говорят о том, что у них большие трудности, они не могут платить даже за ЖКХ, — сказал парламентарий.

По его словам, вторым блоком вопросов станет социальная поддержка населения. Это и повышение МРОТа, и индексация пенсий, и списание долгов некоторым категориям граждан. Отдельно, как считают в ЛДПР, правительству нужно сделать всё необходимое для поддержки людей, оказавшихся в самоизоляции. Либерал-демократы предлагают создать колл-центр доверия, куда могли бы обращаться и здоровые, и больные люди. Также важно, чтобы правительство сдерживало цены на товары первой необходимости и бензин.

Впрочем, вице-спикер Госдумы от либерал-демократов Игорь Лебедев считает, что правильнее было бы провести эту встречу через год.

— Отчитываться главе правительства за работу прежнего кабинета министров не совсем справедливо. Думаю, нам нужно пересмотреть законодательство в этой части, чтобы подобных ситуаций не возникало. А сейчас на долю кабмина выпало самое сложное. Это и эпидемия коронавируса, против которой оказалась бессильной половина мира, и нефть по $20, — пояснил депутат.

А вот коммунисты направили главе правительства сразу 31 вопрос, сообщил «Известиям» первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев.

— Несмотря на то что с момента формирования кабмина прошло три месяца, ответ давать надо, — пояснил депутат. — Нас интересуют фундаментальные вопросы. Как будут решаться проблемы импортозамещения, устраивает ли Михаила Мишустина кредитно-денежная политика РФ и система управления, при которой нацпроекты выполняются на 15%? Как он относится к ситуации, что в РФ уже месяц увеличивается количество больных с коронавирусом, а масок нет, как и лекарств.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил «Известиям», что фракцию прежде всего будут интересовать меры, которые правительство принимает в связи с пандемией.

— Также нас волнуют ситуация в экономике, падение курса рубля, — сообщил парламентарий. — Как будет в этой ситуации поддерживаться население? Хватит ли запаса прочности у бюджета для всех социальных выплат?

Рано или вовремя?

Правительство начало работу в чрезвычайной ситуации, поэтому спрашивать с него пока рано, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

— Пожалуй, в истории России этот кабинет министров оказался в уникальной ситуации. Ни на один состав правительства столько проблем стразу не обрушивалось. Это и коронавирус, и падение цен на нефть, и экстремальные условия работы, — пояснил эксперт «Известиям». — Сейчас ему приходится на ходу менять планы. В январе его повестка была связана со стимулированием экономического роста, активным выполнением нацпроектов. Сегодня всё это уже стало историей.

По его мнению, целесообразнее было бы отчитываться, например, осенью или по итогам года. Сейчас же можно говорить только о прогнозных вариантах развития ситуации в стране, которые, очевидно, будут зависеть от результатов борьбы с пандемией.

— На мой взгляд, команда правительства работает и справляется со всеми вызовами. Другое дело, что в России принято чиновников ругать, а когда происходит что-то хорошее, этого не замечают. Но вот вам пример. Когда россияне стали сметать всё с полок магазинов, правительству удалось эту проблему решить. Сегодня у нас нет дефицита и пустых полок, — подчеркнул эксперт.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев также считает, что дать оценку работе кабмина можно только спустя год.

— Сейчас можно оценить лишь изменения походов в организации работы. Понятно, что Михаил Мишустин попал в непростую ситуацию, связанную с изменением конъюнктуры на нефтяном рынке, с коронавирусом. Поэтому, видимо, сейчас депутаты будут спрашивать его не о стратегии, а о текущих вопросах, — заявил «Известиям» эксперт.

Правительство, считает он, можно спросить и про нацпроекты, и про госзакуки, и про развитие бизнеса, но этот отчет нужен прежде всего для того, чтобы население услышало ответы на интересующие его насущные вопросы. Как считает эксперт, было бы конструктивнее, если бы парламентарии в нынешних условиях подтвердили желание совместной с кабмином работы.