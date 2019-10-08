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Под особым "прицелом" ЦРУ у Ассанжа были русские и американцы - El Pais

08 октября 2019, 16:39  •  84 • Политика
Издание El Pais сообщает, что в то время, когда основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне, под особым "прицелом" ЦРУ были его русские и американские гости.
Скандальная история с выдворением основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне получила новое скандальное продолжение. На этот раз, как пишет издание El Pais, все связано с директором и владельцем Undercover Global SL, испанской компании по обороне и безопасности, отвечающей за защиту посольства Эквадора в британской столице, Дэвидом Моралесом.
Как утверждает СМИ, его компания внимательно шпионила за гостями Ассанжа. Журналисты со ссылкой на сотрудников компании сообщают также, что к серверу FTP, на который приходила информация, был доступ у ЦРУ.
Под особым "прицелом" оказались русские и американские гости Ассанжа. Моралес, мол, потребовал от своих сотрудников классифицировать именно эти две категории посетителей как приоритетные.
В целом же собранный компанией Моралеса архив получился огромный. В нем были не только мобильные телефоны, но также анкеты посетителей посольства по национальностям и профессиям.
Издание отмечает, что интерес испанской компании к гражданам РФ умножился, когда возникло подозрение во взаимодействии основателя WikiLeaks с российскими спецслужбами. Напомним, это Ассанж всегда категорически отрицал.
Второй раз внимание к русским усилилось, когда поползли слухи о том, что Ассанж якобы намерен покинуть посольство в 2017 году с эквадорским дипломатическим статусом и отправиться в Россию. Но и это сам основатель WikiLeaks, а также его адвокаты категорически отрицали.

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