Под особым "прицелом" ЦРУ у Ассанжа были русские и американцы - El Pais

Скандальная история с выдворением основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне получила новое скандальное продолжение. На этот раз, как пишет издание El Pais, все связано с директором и владельцем Undercover Global SL, испанской компании по обороне и безопасности, отвечающей за защиту посольства Эквадора в британской столице, Дэвидом Моралесом.

Как утверждает СМИ, его компания внимательно шпионила за гостями Ассанжа. Журналисты со ссылкой на сотрудников компании сообщают также, что к серверу FTP, на который приходила информация, был доступ у ЦРУ.

Под особым "прицелом" оказались русские и американские гости Ассанжа. Моралес, мол, потребовал от своих сотрудников классифицировать именно эти две категории посетителей как приоритетные.

В целом же собранный компанией Моралеса архив получился огромный. В нем были не только мобильные телефоны, но также анкеты посетителей посольства по национальностям и профессиям.

Издание отмечает, что интерес испанской компании к гражданам РФ умножился, когда возникло подозрение во взаимодействии основателя WikiLeaks с российскими спецслужбами. Напомним, это Ассанж всегда категорически отрицал.

Второй раз внимание к русским усилилось, когда поползли слухи о том, что Ассанж якобы намерен покинуть посольство в 2017 году с эквадорским дипломатическим статусом и отправиться в Россию. Но и это сам основатель WikiLeaks, а также его адвокаты категорически отрицали.