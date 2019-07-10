Под Орешкиным дымится кресло? • 122 • Аналитика ЦБ знает, что делает…

Вот уже больше месяца продолжается спор между Максимом Орешкиным, министром экономического развития России, и Эльвирой Набиуллиной, главой Центрального банка. Начался он ещё на Санкт-Петербургском экономическом форуме, где министр экономического развития обвинил ЦБ (и заочно саму Э. Набиуллину) в том, что тот «надувает кредитный пузырь», из-за чего экономика уже в скором времени может сорваться в рецессию.









Эльвира Сахипзадовна ответила на это в том духе, что ЦБ знает, что делает. Риски просчитываются, прямой угрозы банковского и кредитного кризиса не просматривается, население хоть и обращается за кредитами, но были в нашей недавней истории периоды и похуже. Более того, позже появился соответствующий доклад ЦБ, где приводилась следующая оценка: вклад потребительского кредитования в рост ВВП можно оценить где-то на уровне 0,4-0,7%, что при общем росте примерно в один процент можно назвать очень большой цифрой.



Кроме того, в такой оценке был завуалированный, но вполне читаемый намек: Эльвира Сахипзадовна как бы намекнула Максиму Станиславовичу, что его ведомство ничего для обеспечения роста экономики не делает, раз уж львиную долю этого самого роста обеспечивают банки через рост потребительского кредитования.



Особенно возмутителен был один из выводов упомянутого доклада:

Рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП. По нашим оценкам, в I квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки.



Максим Станиславович намек понял. И даже ответил на это язвительным постом в своем «ФБ»:

Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.



И пошла скрепа на скрепу!

В общем, слово за слово, квартальным отчетом по столу, и пошла скрепа на скрепу, ополчилась одна вертикаль на другую, параллельную… Говоря просто, одни назвали оппонентов бездельниками, другие ответили в стиле «сам дурак».



Получил этот спор продолжение и на текущей неделе. Орешкину очень не понравилось, что ЦБ на своем сайте опубликовал данные по инфляции несколько раньше, чем Росстат. Разница составила менее часа, но Максим Орешкин назвал такое положение дел недопустимым и потребовал от Росстата и ЦБ провести соответствующее внутреннее расследование. В итоге, как ни странно, именно Росстат признал свою ошибку, а ЦБ вовсе не нашел оснований для внутреннего расследования. Мы не будем говорить, что кто-то кого-то публично щелкнул по носу, но согласитесь: немного похоже на то?



На всякий случай хочу прояснить читателям свою личную позицию. Я целиком и полностью на стороне Набиуллиной. Да, разумеется, я знаю, что всякий честный россиянин считает её исчадьем ада, обвалившим курс рубля и лишившим его, россиянина, части накоплений, а также заслуженной поездки в Турцию. Да, я помню, что Э. Набиуллину считают законченной либералкой и только за это готовы четвертовать, предварительно утопив в святой воде (пополам с серной кислотой) и повесив на осине. Но…



На мой скромный взгляд, именно Набиуллина является единственным (подчеркну это слово – единственным) представителем нашего так называемого «экономического блока», который хоть немного понимает в том, что ему поручено делать. Да, возможно, её трудно назвать великим экономистом, но на фоне некоторых «гениев», уже десятилетия ведущих нас в царство рыночной экономики, она и правда выглядит почти Эйнштейном.



Именно Набиуллина и ЦБ взяли на себя весь груз обвинений, когда после крымской операции цены на нефть стали вдруг стремительно падать. Решение о девальвации, уверяю вас, принимали другие люди, и это было именно политическое решение. Причем другого выхода действительно не было: попытка удержать рубль привела бы к очень быстрому проеданию накопленных резервов, после чего один в один повторился бы сценарий кризиса в СССР.



Правительство, к сожалению, вменяемо отреагировать на такой вызов просто не могло: во-первых, не умеет оно вменяемо реагировать, а во-вторых, вступив на совершенно кабальных условиях в ВТО, мы в принципе лишили себя таких важных инструментов регулирования экономики, как манипулирование таможенными пошлинами на импорт, протекционизм по отношению к отечественному производителю и так далее. То есть эти даже не пытались что-то сделать, а только ныли о проблемах, которые политики создают для экономики.





Геракл, а не женщина!

Кроме того, за полтора предшествующих кризису года (а она возглавила ЦБ в июне 2013 года, то есть примерно за полтора года до него), Набиуллина смогла знатно почистить «авгиевы конюшни» нашего банковского сектора, отозвав лицензии у нескольких сотен банков и кредитных организаций, не соответствовавших самым минимальным критериям надежности. Причем, что самое примечательное и даже невероятное, делала это с самого начала, когда никаким кризисом и не пахло, а ситуация в экономике казалась спокойной и благополучной.



Именно эта её почти невидимая работа спасла нас в 2014 году от банковского кризиса, который мог просто утянуть за собой всю экономику. И то, что рубль сейчас по 60+, а не по 600+, во многом именно её заслуга.



Ещё раз акцентирую ваше внимание: Э. Набиуллина действительно кое-что знает и умеет, она доказала это в условиях жесточайшего кризиса. Кроме того, работает она больше, чем говорит. А уж о том, каково ей было тушить дымящиеся под некоторыми высокопоставленными мужчинами стулья, она и вовсе до сих пор молчит…



И вот на этом фоне появляется некий Максим Орешкин, в активе у которого только…



Кстати, а что у него в активе? ВШЭ? Да, это сильно. Но мало, у нас с таким «активом» за плечами уже тысячи «специалистов». А скоро в ВШЭ на «удаленное обучение» перейдут, так и вовсе сотни тысяч потенциальных министров появится. Или должность заместителя А. Силуанова? Так и это ведь не столько его заслуга, сколько недоработка кадрового управления АП.



Может, экономика у нас бурно развивается при нем? Нет? Или хотя бы просто развивается? Тоже не заметно?! Странно: человек уже почти три года на министерской должности, а плоды его деятельности как-то все не созреют. Да что там плоды: и цветков-то пока не видно…



Строго говоря, очень похоже, что господин Орешкин банально нервничает. Экономического развития ведь действительно как-то не видно. Анонсированные президентом национальные проекты пока ожидаемого роста не дают, хотя Дмитрий Анатольевич уже сказал, что деньги, предусмотренные на 2019 этими проектами, в регионы уже ушли.



Но, как это часто у нас бывает, деньги ушли, а результаты не пришли. Мощный стимул для роста экономики пока остается потенциальным. И превратится ли он в реальный, пока никто не знает. А Максим Орешкин уже, кажется, догадывается, вот и решил себе подстелить соломки, чтобы потом иметь возможность сказать президенту: «А я ведь предупреждал! Это все Набиуллина!»



Эксперты дают разные оценки развернувшемуся спору. Многие говорят о том, что это едва ли не концептуальный спор между условными либералами и непонятными государственниками, представляет которых, как ни странно, министр Орешкин.



Но все-таки гораздо больше похоже на то, что кто-то заранее ищет крайнего, на которого можно свалить вину за все грядущие неудачи.



А национальные проекты можно, наверное, списывать: если уж министр экономического развития в них не верит, то ждать от них действительно ничего не приходится… Вот уже больше месяца продолжается спор между Максимом Орешкиным, министром экономического развития России, и Эльвирой Набиуллиной, главой Центрального банка. Начался он ещё на Санкт-Петербургском экономическом форуме, где министр экономического развития обвинил ЦБ (и заочно саму Э. Набиуллину) в том, что тот «надувает кредитный пузырь», из-за чего экономика уже в скором времени может сорваться в рецессию.Эльвира Сахипзадовна ответила на это в том духе, что ЦБ знает, что делает. Риски просчитываются, прямой угрозы банковского и кредитного кризиса не просматривается, население хоть и обращается за кредитами, но были в нашей недавней истории периоды и похуже. Более того, позже появился соответствующий доклад ЦБ, где приводилась следующая оценка: вклад потребительского кредитования в рост ВВП можно оценить где-то на уровне 0,4-0,7%, что при общем росте примерно в один процент можно назвать очень большой цифрой.Кроме того, в такой оценке был завуалированный, но вполне читаемый намек: Эльвира Сахипзадовна как бы намекнула Максиму Станиславовичу, что его ведомство ничего для обеспечения роста экономики не делает, раз уж львиную долю этого самого роста обеспечивают банки через рост потребительского кредитования.Особенно возмутителен был один из выводов упомянутого доклада:Максим Станиславович намек понял. И даже ответил на это язвительным постом в своем «ФБ»:В общем, слово за слово, квартальным отчетом по столу, и пошла скрепа на скрепу, ополчилась одна вертикаль на другую, параллельную… Говоря просто, одни назвали оппонентов бездельниками, другие ответили в стиле «сам дурак».Получил этот спор продолжение и на текущей неделе. Орешкину очень не понравилось, что ЦБ на своем сайте опубликовал данные по инфляции несколько раньше, чем Росстат. Разница составила менее часа, но Максим Орешкин назвал такое положение дел недопустимым и потребовал от Росстата и ЦБ провести соответствующее внутреннее расследование. В итоге, как ни странно, именно Росстат признал свою ошибку, а ЦБ вовсе не нашел оснований для внутреннего расследования. Мы не будем говорить, что кто-то кого-то публично щелкнул по носу, но согласитесь: немного похоже на то?На всякий случай хочу прояснить читателям свою личную позицию. Я целиком и полностью на стороне Набиуллиной. Да, разумеется, я знаю, что всякий честный россиянин считает её исчадьем ада, обвалившим курс рубля и лишившим его, россиянина, части накоплений, а также заслуженной поездки в Турцию. Да, я помню, что Э. Набиуллину считают законченной либералкой и только за это готовы четвертовать, предварительно утопив в святой воде (пополам с серной кислотой) и повесив на осине. Но…На мой скромный взгляд, именно Набиуллина является единственным (подчеркну это слово – единственным) представителем нашего так называемого «экономического блока», который хоть немного понимает в том, что ему поручено делать. Да, возможно, её трудно назвать великим экономистом, но на фоне некоторых «гениев», уже десятилетия ведущих нас в царство рыночной экономики, она и правда выглядит почти Эйнштейном.Именно Набиуллина и ЦБ взяли на себя весь груз обвинений, когда после крымской операции цены на нефть стали вдруг стремительно падать. Решение о девальвации, уверяю вас, принимали другие люди, и это было именно политическое решение. Причем другого выхода действительно не было: попытка удержать рубль привела бы к очень быстрому проеданию накопленных резервов, после чего один в один повторился бы сценарий кризиса в СССР.Правительство, к сожалению, вменяемо отреагировать на такой вызов просто не могло: во-первых, не умеет оно вменяемо реагировать, а во-вторых, вступив на совершенно кабальных условиях в ВТО, мы в принципе лишили себя таких важных инструментов регулирования экономики, как манипулирование таможенными пошлинами на импорт, протекционизм по отношению к отечественному производителю и так далее. То есть эти даже не пытались что-то сделать, а только ныли о проблемах, которые политики создают для экономики.Кроме того, за полтора предшествующих кризису года (а она возглавила ЦБ в июне 2013 года, то есть примерно за полтора года до него), Набиуллина смогла знатно почистить «авгиевы конюшни» нашего банковского сектора, отозвав лицензии у нескольких сотен банков и кредитных организаций, не соответствовавших самым минимальным критериям надежности. Причем, что самое примечательное и даже невероятное, делала это с самого начала, когда никаким кризисом и не пахло, а ситуация в экономике казалась спокойной и благополучной.Именно эта её почти невидимая работа спасла нас в 2014 году от банковского кризиса, который мог просто утянуть за собой всю экономику. И то, что рубль сейчас по 60+, а не по 600+, во многом именно её заслуга.Ещё раз акцентирую ваше внимание: Э. Набиуллина действительно кое-что знает и умеет, она доказала это в условиях жесточайшего кризиса. Кроме того, работает она больше, чем говорит. А уж о том, каково ей было тушить дымящиеся под некоторыми высокопоставленными мужчинами стулья, она и вовсе до сих пор молчит…И вот на этом фоне появляется некий Максим Орешкин, в активе у которого только…Кстати, а что у него в активе? ВШЭ? Да, это сильно. Но мало, у нас с таким «активом» за плечами уже тысячи «специалистов». А скоро в ВШЭ на «удаленное обучение» перейдут, так и вовсе сотни тысяч потенциальных министров появится. Или должность заместителя А. Силуанова? Так и это ведь не столько его заслуга, сколько недоработка кадрового управления АП.Может, экономика у нас бурно развивается при нем? Нет? Или хотя бы просто развивается? Тоже не заметно?! Странно: человек уже почти три года на министерской должности, а плоды его деятельности как-то все не созреют. Да что там плоды: и цветков-то пока не видно…Строго говоря, очень похоже, что господин Орешкин банально нервничает. Экономического развития ведь действительно как-то не видно. Анонсированные президентом национальные проекты пока ожидаемого роста не дают, хотя Дмитрий Анатольевич уже сказал, что деньги, предусмотренные на 2019 этими проектами, в регионы уже ушли.Но, как это часто у нас бывает, деньги ушли, а результаты не пришли. Мощный стимул для роста экономики пока остается потенциальным. И превратится ли он в реальный, пока никто не знает. А Максим Орешкин уже, кажется, догадывается, вот и решил себе подстелить соломки, чтобы потом иметь возможность сказать президенту: «А я ведь предупреждал! Это все Набиуллина!»Эксперты дают разные оценки развернувшемуся спору. Многие говорят о том, что это едва ли не концептуальный спор между условными либералами и непонятными государственниками, представляет которых, как ни странно, министр Орешкин.Но все-таки гораздо больше похоже на то, что кто-то заранее ищет крайнего, на которого можно свалить вину за все грядущие неудачи.А национальные проекты можно, наверное, списывать: если уж министр экономического развития в них не верит, то ждать от них действительно ничего не приходится… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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