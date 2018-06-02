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Под Одессой в ходе конфликта на избирательном участке пострадали 13 полицейских

02 июня 2018, 22:24  •  74 • Украина
На Украине в ходе конфликта на избирательном участке в Великомихайловском районе Одесской области пострадали 13 полицейских. Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции по области.
 
РИА Новости
 

Как передаёт УНН, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что заминировано почтовое отделение, в помещении которого находится избирательный участок.

Полицейские начали эвакуацию людей, но некоторых граждан эти действия возмутили. 

Собравшиеся начали оказывать сопротивление полицейским и распылили в их сторону газ. 

«Сейчас в отделение полиции доставлены двое правонарушителей. По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство», — заявили в полиции. 

Отмечается, что решается вопрос о квалификации инцидента по статье «Хулиганство».

Ранее в Мариуполе в ходе столкновений с фанатами пострадали девять полицейских.

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