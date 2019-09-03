Под Одессой 31 человека госпитализировали после отравления шаурмой

В Одесской области 31 человека, в том числе восьмерых детей, госпитализировали в связи с пищевым отравлением после употребления шаурмы, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Госпитализирован 31 человек, из них восемь детей в возрасте до 17 лет, с предварительным диагнозом гастроэнтероколит. Заболевшие связывают своё заболевание с употреблением шаурмы, объект реализации которой размещён по адресу: посёлок Авангард Овидиопольского района, ул. Торговая, 11/2», — говорится в сообщении.

После соответствующей проверки санэпидемслужбы Одесской области выявили на данном объекте нарушения требований санитарных норм и законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В областном департаменте здравоохранения Украины отметили, что у всех пострадавших наблюдалась «однотипная клиническая картина» с повышением температуры тела до 38 градусов.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, к настоящему времени в больнице остаются 18 пострадавших.

В июле Nation News со ссылкой на источник передавал, что более 100 человек отравились шаурмой в Туве.