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Под Одессой 31 человека госпитализировали после отравления шаурмой
03 сентября 2019, 11:24 • 66 • Украина
В Одесской области 31 человека, в том числе восьмерых детей, госпитализировали в связи с пищевым отравлением после употребления шаурмы, сообщили в пресс-службе областной администрации.
РИА Новости
«Госпитализирован 31 человек, из них восемь детей в возрасте до 17 лет, с предварительным диагнозом гастроэнтероколит. Заболевшие связывают своё заболевание с употреблением шаурмы, объект реализации которой размещён по адресу: посёлок Авангард Овидиопольского района, ул. Торговая, 11/2», — говорится в сообщении.
После соответствующей проверки санэпидемслужбы Одесской области выявили на данном объекте нарушения требований санитарных норм и законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В областном департаменте здравоохранения Украины отметили, что у всех пострадавших наблюдалась «однотипная клиническая картина» с повышением температуры тела до 38 градусов.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, к настоящему времени в больнице остаются 18 пострадавших.
В июле Nation News со ссылкой на источник передавал, что более 100 человек отравились шаурмой в Туве.
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