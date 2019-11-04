Под носом у Зеленского: Глава СБУ выбил зуб начальнику администрации президента Украины

О драке между главой СБУ и руководителем администрации президента рассказали журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в своих соцсетях.

Так, Речинский пишет, что инцидент произошёл 30 октября в здании администрации Зеленского на Банковой улице. По словам журналиста, Баканов выбил зуб Богдану, с тех пор последний перестал ходить на работу.

Поводом для конфликта, утверждает Речинский, стало назначение начальника ГСУ. Богдан якобы ратовал за кандидатуру полковника СБУ Дмитрия Нескоромного, Баканов же поддерживал генерал-майора Василия Вовка.

30 октября сообщалось, что в Верховной раде нового IX созыва произошла первая потасовка. Депутаты кричали и едва не подрались из-за обсуждения вопроса о создании временной комиссии по событиям в Одессе 2 мая 2014 года.