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Под носом у Зеленского: Глава СБУ выбил зуб начальнику администрации президента Украины
04 ноября 2019, 05:39 • 147 • В мире
Возглавляющий службу безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов выбил зуб руководителю офиса украинского лидера Андрею Богдану. Инцидент произошёл 30 октября в здании администрации президента. Пострадавший после этого на работе не появлялся.
О драке между главой СБУ и руководителем администрации президента рассказали журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в своих соцсетях.
Так, Речинский пишет, что инцидент произошёл 30 октября в здании администрации Зеленского на Банковой улице. По словам журналиста, Баканов выбил зуб Богдану, с тех пор последний перестал ходить на работу.
Поводом для конфликта, утверждает Речинский, стало назначение начальника ГСУ. Богдан якобы ратовал за кандидатуру полковника СБУ Дмитрия Нескоромного, Баканов же поддерживал генерал-майора Василия Вовка.
30 октября сообщалось, что в Верховной раде нового IX созыва произошла первая потасовка. Депутаты кричали и едва не подрались из-за обсуждения вопроса о создании временной комиссии по событиям в Одессе 2 мая 2014 года.
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