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Под нажимом США - к непредсказуемым последствиям: Европу призвали "включить голову"

15 февраля 2019, 23:24  •  116 • В мире
В Госдуме упрекнули Европу за бесхребетность в вопросе ДРСМД. Как заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, европейские страны, действуя под нажимом США, не осознают, что ситуация может привести к непредсказуемым последствиям. Европе пора "включить голову". Швыткин призвал задуматься над тем, какими плачевными для ЕС могут быть последствия выхода Москвы из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В России призвали европейских политиков более прагматично подойти к вопросу демарша американской стороны в отношении ДРСМД. Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, ситуация может обернуться непредвиденными последствиями.
По его словам, европейские лидеры попросту не осознают, какими плачевными могут быть последствия выхода Москвы из договора. Политик отметил, что президент РФ Владимир Путин, отмечая, что в Европе "помалкивают" в ответ на давление от США по размещению ракет, максимально чётко описал сложившееся положение вещей.
"Безответственное отношение к вопросам обеспечения безопасности со стороны стран Запада на Европейском континенте очевидно", - приводит РИА ФАН слова депутата.
Он подчеркнул, что в ЕС пока не осознают, что страны - члены НАТО под американским нажимом принимают деструктивные решения. В частности, всё это ведёт к эскалации напряжённости в целом - не только в Европе, но и в мире.
"Странам Европы нужно задуматься о возможных рисках в отношении них. Потому что выход из ДРСМД полностью разрушает систему международной безопасности. Этот шаг, повторюсь, может привести к непредсказуемым последствиям, о чём и говорит наш президент. Глава государства даёт понять: ребята, думайте головой, а не поддавайтесь на провокации со стороны США", - резюмировал он.

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