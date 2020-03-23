Под надзором: Совет Европы намерен помочь проведению тюремной реформы на Украине

Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги для реализации программы, направленной на реформирование пенитенциарной системы Украины. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, СЕ подобным образом планирует исправить ситуацию, сложившуюся в области защиты прав человека в стране. Однако опрошенные RT эксперты сомневаются, что инициатива европейской стороны будет успешно воплощена, и указывают на нехватку финансирования для таких преобразований.

Совет Европы планирует нанять специалистов, которые будут содействовать проведению украинской тюремной реформы. Соответствующий тендер СЕ объявил в рамках совместного с Евросоюзом проекта «Укрепление защиты прав человека на Украине». Один из его компонентов направлен на поддержку реформирования украинской пенитенциарной системы.

Как следует из опубликованных документов, с которыми ознакомился RT, воплощение инициативы поспособствует совершенствованию методов системы управления тюрьмами в стране и улучшению качества предоставления медицинских услуг заключённым, отбывающим наказание в исправительных учреждениях.

«Совет Европы объявляет набор исполнителей (максимум 30) с целью поддержки в реализации проекта… Общий бюджет проекта составляет €1 173 200, и общая стоимость объекта настоящего конкурса не должна превышать €55 000, не включая налоги на протяжении всего действия данного рамочного договора», — говорится в описании тендера.

Участникам проекта предстоит работать по трём направлениям. Первое предполагает укрепление способности Киева имплементировать постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающиеся пенитенциарной системы страны.

Второе включает разработку современных методов управления тюрьмами с целью создания режимов, ориентированных на реабилитацию граждан.

Цель третьего — повышение соответствия медицинского обслуживания европейским стандартам. Особое внимание должно уделяться заключённым с психическими расстройствами, ВИЧ/СПИД, а также инфекционными заболеваниями.

Претенденты на получение гранта, как уточняется в документе, должны соответствовать ряду критериев, в том числе иметь высшее образование, обладать соответствующим опытом работы, а также в совершенстве владеть английским и украинским языками.

Реформа в стагнации

О реформировании пенитенциарной системы на Украине задумались ещё в 2016 году. Тогда Министерство юстиции представило концепцию, согласно которой в стране должны были появиться пробационные центры для осуществления контроля за условно осуждёнными. Кроме того, предлагалось «демилитаризировать» всю пенитенциарную службу, то есть уменьшить число аттестованных сотрудников системы с 77% до 28%.

Также планировались строительство новых следственных изоляторов, улучшение условий содержания заключённых и проведение психологической работы с гражданами, отбывающими наказание, перед их освобождением.

Предприятия, находящиеся в ведомстве пенитенциарной службы, Минюст Украины предложил перевести в единый производственный холдинг и, таким образом, наладить подотчётность производства.

Помимо этого, предлагалось реформировать сам орган — Государственную пенитенциарную службу Украины. Вместо масштабного ведомства Минюст рекомендовал создать три новых департамента: департамент пробации, режимный департамент и департамент ресурсного обеспечения.

Концепцию министерства единогласно поддержал украинский кабмин, а в 2017 году группа народных депутатов представила в Верховную раду законопроект «О пенитенциарной системе». Минюст рекомендовал принять этот документ за основу. Однако, как отмечается на сайте украинского правительства, в августе 2019 года проект был отозван.

Позднее, в ноябре прошлого года, министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о возможности «массового закрытия» тюрем в стране из-за нехватки финансирования учреждений пенитенциарной системы. По его словам, это может оказаться болезненным процессом, но «другого выхода нет».

Как пояснил в разговоре с RT директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин, отсутствие денежных средств — причина замедленного темпа тюремной реформы на Украине.

«В связи с этим обсуждались странные проекты, включая передачу существующих СИЗО в частные руки, как в случае с Лукьяновским изолятором… Потому что его реконструкция и ремонт обойдутся дороже, чем строительство нового здания», — сказал эксперт.

Беспредел за решёткой

Между тем внимание на ситуацию вокруг пенитенциарной системы Украины обращают не только в Совете Европы, но и в других международных организациях, включая ООН. Согласно данным доклада Управления Верховного комиссара всемирной организации по правам человека (УВКПЧ) за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года, в некоторых тюрьмах Украины заключённые подвергаются пыткам со стороны сотрудников исправительных учреждений.

Подобное, как отмечается в документе, неоднократно происходило в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харьковской области.

«УВКПЧ получило сообщения, в которых утверждалось, что заключённых подвергают интенсивному избиению, в частности различными предметами, удушению, изнасилованию и угрозам изнасилования, а также другим формам сексуального насилия, в том числе принудительному раздеванию догола», — говорится в тексте.

На нарушения в тюрьмах указывается и в докладе Государственного департамента США о соблюдении прав человека на Украине за 2019 год. В частности, упоминаются «неудовлетворительные условия содержания» заключённых, «представляющие угрозу их жизни и здоровью». В документе также сообщается о случаях «физического насилия» со стороны сотрудников исправительных учреждений, о «не соответствующем стандартам уровне предоставления медицинских услуг», низком качестве продуктов питания и антисанитарии.

Проблему отношения к заключённым на Украине затрагивают и в Совете Европы. Так, в описании тендера говорится о «плохих условиях содержания граждан под стражей и неоказании им надлежащей медицинской помощи в различных исправительных учреждениях».

Кроме того, осуждённые вынуждены отбывать наказание в условиях «ужасной тесноты», добавил к описанным выше нарушениям Василий Стоякин.

«Главная проблема, с которой сталкиваются заключённые, — это ужасная теснота. Сооружения перегружены, и нужно то ли их расширение, то ли смягчение законодательства, но, учитывая общую ситуацию в стране, как политическую, так и экономическую, никаких признаков того, что нагрузка на систему будет снижаться, нет», — подчеркнул он.

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что подобное отношение к гражданам попросту нелегитимно.

«Происходит нарушение всех прав, более того, учреждения живут за счёт рабского труда заключённых. Это противоречит всем европейским законам», — сказал собеседник RT.

Заключённые во дворе Лукьяновской тюрьмы в Киеве

AFP

© Sergei Supinsky

До лучших времён

Работа наёмных специалистов над реформой пенитенциарной системы Украины продлится до июля 2021 года, отмечается в документе Совета Европы.

Однако, по мнению политолога Александра Дудчака, инициатива европейского института вряд ли поможет добиться значительных результатов, в частности, в отношении прав человека.

«Украина — рекордсмен среди стран, граждане которых предъявили иски к государству за несоблюдение прав человека. Соблюдение прав человека и украинская власть находятся в разных вселенных. Совет Европы прекрасно знает об этом… СЕ выделяет деньги не Украине, а своим специалистам», — считает аналитик.

Василий Стоякин также убеждён, что тюремную реформу, скорее всего, не удастся осуществить в ближайшее время.