«Под надуманным предлогом»: США ввели санкции против трёх российских организаций

Госдеп США ввёл ограничительные меры против двух российских оборонных предприятий и одного военного учебного центра, обвинив их в нарушении американского закона о нераспространении оружия массового поражения. Речь идёт о тульском Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова, входящем в концерн «Алмаз-Антей», Московском машиностроительном заводе «Авангард» и учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине. Все эти организации связаны с производством и обслуживанием систем ПВО. В частности, в тульском КБП создаются ЗРК «Панцирь-С1», а на «Авангарде» — боеприпасы для С-300 и С-400. Эксперты полагают, что новый санкционный пакет является очередным эпизодом недобросовестной конкуренции США на рынке вооружений.

ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1» во время заступления на боевое дежурство на авиабазе Хмеймим в Сирии, ноябрь 2015 года © Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Госдепартамент США ввёл санкции в отношении двух российских оборонных предприятий и одного военного учебного центра, обвинив эти организации в нарушении американского закона о нераспространении оружия массового поражения, действующего в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующий документ, вводящий рестрикции против российских, китайских, иранских и сирийских компаний и граждан, был опубликован на портале Федерального реестра США.

В части, касающейся антироссийских санкций, речь идёт о тульском Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова (КПБ), Московском машиностроительном заводе «Авангард» (входит в концерн «Алмаз-Антей») и учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине. Рестрикции также касаются любых подразделений и филиалов этих структур.

Введённые экономические ограничения вступили в силу 14 мая 2019 года и будут действовать в течение двух лет, за исключением случаев, «когда госсекретарь может позднее принять иное решение». Рестрикции традиционно предусматривают запрет на приобретение американскими структурами продукции и услуг указанных фирм, предоставление им какой-либо помощи и выдачу им американских лицензий на закупку товаров, которые подпадают под режим экспортного контроля.

В документе за подписью помощника госсекретаря США Кристофера Форда не поясняется, как именно указанные предприятия и учебный центр нарушили закон о нераспространении оружия массового поражения, действующий в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, однако в 2018 году гатчинский учебный центр уже попадал под американские санкции.

Стоит отметить, что тульское Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова является одним из крупнейших российских оборонных предприятий и производит в том числе высокоточное оружие и комплексы противовоздушной обороны. Среди таких систем — самоходный ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗСУ «Тунгуска-М1». Против КБП Соединённые Штаты уже также вводили санкции (в июле 2014 года), однако тогда они были связаны с ситуацией на Украине.

В свою очередь, ММЗ «Авангард» занимается производством боеприпасов для российских комплексов противовоздушной обороны, в том числе для зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Причём если С-400 с 2015 года дислоцированы на территории авиабазы Хмеймим в Сирии, то ЗРК «Фаворит» стоят на вооружении армий САР и Ирана. Летом 2014 года «Авангард» в составе концерна «Алмаз-Антей» также был включён в санкционные списки в связи с ситуацией на юго-востоке Украины.

Недобросовестная конкуренция

Комментируя очередной санкционный пакет, первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин выразил мнение, что новые ограничения не создадут серьёзных трудностей российским предприятиям. Собеседник RT предположил, что введение новых санкций прежде всего говорит о стремлении Вашингтона методами недобросовестной конкуренции добиться преимущества на мировом рынке оружия.

«Они выводят на рынок собственную продукцию и защищают свою налогооблагаемую базу. Россия является очень серьёзным конкурентом США по вооружению, и Вашингтон под надуманными предлогами вводит новые ограничительные меры против нашей страны», — отметил депутат.

В свою очередь, политолог Александр Асафов в разговоре с RT констатировал, что санкционный инструмент применяется и будет применяться Вашингтоном в дальнейшем, поскольку он уже неоднократно доказал свою эффективность в деле обеспечения недобросовестной экономической конкуренции.

«Яркий тому пример — война пошлин против Китая или выход из иранской ядерной сделки. Можно вспомнить и Венесуэлу с Северной Кореей — список уже достаточно большой. Санкционный инструмент будет применяться и дальше по самым абсурдным основаниям», — заявил эксперт.

Политолог также выразил мнение, что введение санкционных мер против России на рынке вооружений стало уже привычным рычагом воздействия для продавливания собственных интересов.

«Сейчас будут искать параллели с просьбой Зеленского об ужесточении санкций. Но политика США в этом вопросе размеренная и обыденная. Они просто ищут новые поводы и вводят ограничительные меры по ситуативно интересующим их направлениям», — подытожил эксперт.

Российские официальные лица неоднократно указывали на то, что в Вашингтоне пытаются использовать политическую ситуацию против российских производителей и экспортёров вооружений, таким образом занимаясь, по сути, недобросовестной конкуренцией.

«Используя санкции, санкционные режимы, оказывают политическое давление на наших партнёров, пугая их всевозможными ограничениями, штрафами и так далее... Одно дело — политика, а другое — коммерция. Вот здесь не надо путать. Но, к сожалению, американцы и некоторые европейские страны как раз этим и занимаются», — заявил RT в феврале 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов.