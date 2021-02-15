Под наблюдением медиков остаются более 622 тыс. человек: за сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России выявлено 14 207 новых случаев COVID-19. За это время выздоровели 13 935 человек, 394 скончались от осложнений, развившихся на фоне коронавируса, и сопутствующих заболеваний. За весь период наблюдений проведено свыше 107,1 млн тестов на коронавирус. Роспотребнадзор заявил о регистрации первой в мире тест-системы для выявления британского штамма коронавируса.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 13 935 человек, 394 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в стране зафиксировано 4 086 090 подтверждённых диагнозов COVID-19. 3 607 036 человек выздоровели, 80 520 скончались. Оперштаб сообщает, что в настоящее время в РФ насчитывается 398 534 активных случая коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, за весь период наблюдений проведено свыше 107,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 299 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 622 191 человек.

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Туве — 0,04%, темп прироста в Москве составляет 0,2%. За сутки в Москве выявлено 1818 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 1093, в Подмосковье — 801.

Врач-инфекционист профессор Николай Малышев предположил, что снижения смертности от COVID-19 в Москве можно ожидать через несколько недель.

Тем временем в Санкт-Петербурге число госпитализаций с коронавирусом за неделю снизилось более чем на 20%. Об этом сообщил глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, на минувшей неделе госпитализированы с COVID-19 и подозрением на него 2365 больных.

«Неделей ранее этот показатель был 2959. Таким образом, снижение госпитализаций составило более 20%», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Лисовец отметил, что в городе начался процесс возвращения к обычному режиму работы стационаров для больных коронавирусом.

«На прошлой неделе к плановой работе вернулась Мариинская больница, остановил работу павильон 7 «Ленэкспо». Сегодня к обычной работе возвращается часть детской больницы №5 имени Филатова», — добавил чиновник.

Власти Подмосковья, в свою очередь, напомнили о необходимости соблюдать масочный режим. Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в регионе, от масок отказываться рано, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«COVID-19 отступает. Идёт активная вакцинация. И безусловно, это даёт свои результаты. Мы видим большую работу по сворачиванию коек. Это всё вселяет оптимизм», — передаёт слова губернатора телеканал «360».

РИА Новости

© Евгений Биятов

Однако наличие масок по-прежнему остаётся важным, подчеркнул губернатор.

«Чтобы человек себя защитил, чтобы старшее поколение, те, кому по разным причинам нельзя привиться, могли бы себя обезопасить», — пояснил Воробьёв.

Выявление нового штамма и сотрудничество с ВОЗ

Роспотребнадзор сообщил о регистрации первой в мире тест-системы для выявления британского штамма коронавируса.

«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счёт особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что это «позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой».

Набор реагентов успешно прошёл все клинические испытания, а его высокая точность доказана в ходе испытаний на клинических образцах с подтверждённой мутацией, добавили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, новую технологию можно также использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций коронавируса.

Наряду с этим стало известно, что Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создадут сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования.

Ведомство будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов (прежде всего в Восточной Европе и Центральной Азии) и выстраивания сети подобных учреждений.

«Деятельность сотрудничающего центра внесёт ощутимый вклад в наращивание потенциала стран Евразийского региона по борьбе с инфекциями с эпидемическим потенциалом на основе наиболее эффективных подходов, применяемых в РФ», — добавили в ведомстве.