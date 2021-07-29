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Под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек: в России за сутки выявили 23 270 новых случаев COVID-19
29 июля 2021, 15:45 • 83 • В России
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 270, выздоровели 20 834 человека, скончались 799 пациентов. Как заявили в Роспотребнадзоре, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн россиян. Главный санитарный врач РФ Анна Попова также рассказала, что в РФ полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли свыше 21 млн человек, из них около 20 млн — препаратом «Спутник V», около 1 млн — «ЭпиВакКороной», а вакциной «КовиВак» — порядка 300 тыс.
AFP © ALEXANDER NEMENOV
В России за прошедшие сутки было выявлено 23 270 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (3356), Санкт-Петербурге (1925) и Московской области (1325). За это время выздоровели 20 834 человека, скончались 799 пациентов.
Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 218 502, с начала пандемии в России выздоровели 5 568 363 пациента. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 156 977 человек.
По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 164,2 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,225 млн человек.
«На ИВЛ находятся 512 человек», — говорится в сообщении.Также на russian.rt.com «Страна принесла в жертву старшее поколение»: в Болгарии заявили о 10 тыс. смертей из-за ошибок в прививочной кампании
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что полный цикл вакцинации от COVID-19 в России препаратом «Спутник V» прошли около 20 млн человек, «ЭпиВакКороной» — около 1 млн, а вакциной «КовиВак» — порядка 300 тыс.
Глава ведомства уточнила, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается в десяти российских регионах, ещё в 14 субъектах России наблюдается стабилизация эпидемической ситуации с распространением коронавируса.
Она также объяснила, почему необходимо сформировать коллективный иммунитет к COVID-19 на уровне 80% — это, по её словам, связано с мутациями коронавируса.
«Изначально мы говорили: «А он не мутирует». Если он не мутирует, это одна история. Он изменился — мы понимаем, что он сегодня мутирует и эта мутация приводит к гораздо большей его заразности, значит, и прививать надо больше... Сегодня мы говорим, что надо привить 80%, растёт эта планка, потому что вирус заставляет нас менять и эти цифры, он сам меняется», — цитирует её ТАСС.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что COVID-19 в последние шесть месяцев мутирует очень интенсивно и становится всё более изменчивым.
Кроме того, Попова отметила, что среди завершивших вакцинацию от COVID-19 лишь небольшой процент инфицируются коронавирусом.
«Среди привитых полным циклом заболевших 0,7—0,8% для каждой вакцины», — отметила глава Роспотребнадзора.
В свою очередь, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге входит в фазу стабилизации. Он также добавил, что в ряде регионов индекс распространения коронавируса составляет меньше единицы, что означает, что рост заболеваемости остановился.
Тем временем в ГКУ «Организатор перевозок» сообщили, что число нарушений масочного режима в транспорте Москвы снизилось за месяц на 10%.
«В июне мы выявили более 40 тыс. таких нарушений. В июле мы заметили снижение: на сегодняшний день это 34 тыс. нарушений», — заявила заместитель руководителя ГКУ Елена Мясищева.
Она напомнила, что ответственность за соответствующее нарушение предусмотрена ч. 4 ст. 3.18.1 Кодекса Москвы об административных правонарушениях, которая предполагает штраф 5 тыс. рублей.
Между тем министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что повторно пройти курс вакцинации от COVID-19 в регионе можно во всех прививочных пунктах. Она уточнила, что сделать это можно через шесть месяцев после прохождения первого курса.
«В Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и СНТ. В них также можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19», — уточнила Стригункова.
Между тем газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщила, что почти 1 тыс. объявлений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции была заблокирована с начала 2021 года.
«С начала года было заблокировано или удалено 976 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них: в июле — 934, в июне — 29, в мае — семь, в апреле — пять, в марте — один», — говорится в сообщении.
Поясняется, что под сайтами понимаются как самостоятельные веб-страницы в интернете, так и страницы в социальных сетях. В ведомстве также напомнили об уголовном наказании за распространение фейков.
Как заявлял в июне председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы. При этом уголовная ответственность покупателям подложных документов грозит вне зависимости от того, были ли они использованы или нет.
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