Под наблюдением медиков — почти 600 тысяч человек: в России за сутки выявили 28 552 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 093 пациента, скончались 611 человек. С начала эпидемии диагноз COVID-19 в стране был подтверждён у 2 791 220 человек, почти 513 тыс. эпизодов заболевания остаются активными. С начала эпидемии в России проведено порядка 85 млн тестов на коронавирус, около 600 тыс. человек находятся под наблюдением медиков.

За минувшие сутки в России выявили 28 552 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня показатель составил 28 214 и 26 509). Общее число зарегистрированных эпизодов COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 2 791 220, почти 513 тыс. из них остаются активными (18,37%).

Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом было выявлено в Москве (6937), Санкт-Петербурге (3757), Московской (1485), Нижегородской (503), Свердловской (402), Архангельской (393), Ростовской (389), Воронежской (388), Псковской (375) и Вологодской (367) областях, а также Республиках Крым (356) и Карелия (351).

За всё время в стране выздоровели 2 228 633 пациента (26 093 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 49 762 человека (611 — за день).

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 84,9 млн тестов на COVID-19, под наблюдением медиков остаются около 599 тыс. человек.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Также в Роспотребнадзоре оценили эпидемиологическую обстановку в странах, с которыми РФ возобновила авиасообщение. В общей сложности таких государств 16: Белоруссия, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшельские Острова, Сербия, Танзания, Турция, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея и Япония.

Ведомство оценивает показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели (он не должен превышать 40 случаев на 100 тыс. населения), среднесуточные темпы прироста (не должны превышать 1%) и показатель распространения инфекции (должен быть меньше 1).

«Всем критериям (по состоянию на 13 декабря) эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии, по двум из трёх критериев — в Киргизии, Египте, на Кубе и Мальдивах, одному из трёх — в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Таким образом, эпидемиологическая обстановка в Белоруссии, Турции и Швейцарии не соответствует критериям РПН. В связи с этим в ведомстве напомнили, что сейчас в большинстве стран осложнённая ситуация по COVID-19, а риск заболевания при выезде за рубеж повышается.

Вакцина

На фоне стартовавшей в России кампании по вакцинации населения от коронавируса директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках сохранения иммунитета к COVID-19 при так называемой прививке «лайт-вакциной» — при этом методе предполагается всего один укол препарата.

«Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаём клетки памяти... То есть иммунитет будет непродолжительный, думаю, месяца три, от силы четыре — по принципу гриппозной вакцины, она месяца четыре действует от силы», — цитирует его ТАСС.

О возможности создания в России «лайт-вакцины» накануне впервые сообщил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после завершения большой пресс-конференции. Глава государства подчеркнул, что продолжительность действия этого препарата будет короче, но появится возможность привить гораздо больше людей.

«Это будет один компонент (вакцины. — RT), и в первую очередь будет использоваться в тех странах, где очень высокая смертность, где надо очень быстро сбить этот пик смертности за счёт менее продолжительного по действию вакцинного препарата. То есть некоторый компромисс. Она может не только поставляться в другие страны, но и производиться по нашим технологиям в других странах», — пояснил Гинцбург.

Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную специалистами центра имени Гамалеи. Препарат состоит из двух компонентов для выработки надёжного иммунного ответа, поэтому вакцинация проводится дважды (повторно через 21 день).

Согласно последним обнародованным данным исследования вакцины, её эффективность в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента оценивается в 91,4%. При этом против тяжёлых случаев заболевания эффективность препарата достигает 100%.

Комментируя эти данные, замдиректора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что пик иммунного ответа приходится на 42-й день после первой инъекции, поэтому оценка эффективности «Спутника V» может быть позднее пересмотрена в сторону увеличения.