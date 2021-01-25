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Под мощной "крышей" Вашингтона: Названы два "шатуна" России

25 января 2021, 18:05  •  119 • Политика
Автор портала zbr24.ru назвал главных "шатунов" России, которые пытаются раскачать страну перед возможным трансфертом власти в 2024 году. По мнению журналиста, они действуют под "крышей Вашингтона".
Так называемая Семья, которая была сформирована при Борисе Ельцине, продолжает расшатывать Россию, пишет автор портала zbr24.ru. Ярким представителем этой группы, по его словам, является спецпредставитель президента Анатолий Чубайс.
Позиции Семьи были прочны в 1990-е годы, во время президентства Ельцина, когда эта группа заручилась поддержкой Вашингтона - администрации Билла Клинтона. С тех пор в рядах американских демократов остались политики тех времён, некоторые сменились назначенными преемниками, отмечается в материале.
После прихода Байдена, по словам автора, системные либералы России получили мощнейшую поддержку. И теперь, на фоне предстоящего трансфера власти в 2024 году, они пытаются раскачать страну. Причём давление оказывается как с внешней, так и с внутренней стороны.
"Нет сомнений в том, что Байден введёт против России дополнительные, более жёсткие санкции, а также постарается разжечь очаг нестабильности вокруг нашей страны: Донбасс, Белоруссия, Карабах, Средняя Азия и так далее", - пишет автор.
Вышедшие на улицы сторонники Алексея Навального, по его мнению, - это смотр сил. У Семьи большие планы - заручившись поддержкой "мощной крыши" Вашингтона, они намерены привести своего человека к власти в 2024 году.
"Если Навальный получит за свои преступления долгий срок (10-12) лет, это будет означать, что государственники вступили в схватку с системными либералами, которые больше не могут обеспечить Навальному прикрытие. В целом события разворачиваются очень быстро. Нам нужно быть к ним готовыми и объединиться вокруг государственников", - заключает автор.

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