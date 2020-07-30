Под Минском задержаны 32 боевика ЧВК. Военкоры не удержались от иронии

Минувшей ночью белорусские силовики задержали под Минском три десятка "боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК)". По данным агентства БелТА, речь идёт о 32 задержанных.

Российские военкоры тут же иронично отреагировали в соцсетях. Так, военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в Telegram отметил, что это "новость под музыку "Полёт валькирий" (извините, не удержался)".

А военкор Котенок задался одним важным вопросом - кого именно задержали, что за ЧВК?

"Самое интересное, какой?! Имя, сестра!" - процитировав слова одного из героев кинофильма "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1979 г.), поинтересовался эксперт.

А позже подчеркнул, что уже даже пошли версии, отметив, как в детской игре, "горячо, на самом деле".

Автор Telegram-канала "Майор и Генерал" предположил, что речь идёт об украинцах.

"Даём 3 к 1, что "иностранная ЧВК" - это просто Украина", - говорится в сообщении.