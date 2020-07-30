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Под Минском задержаны 32 боевика ЧВК. Военкоры не удержались от иронии
30 июля 2020, 01:05 • 93 • В мире
Белорусские СМИ сообщили о задержании под Минском сразу 32 боевиков иностранной ЧВК. Военкоры не сдержали иронии в соцсетях и уже гадают: кто именно задержан? Есть первые версии.
Минувшей ночью белорусские силовики задержали под Минском три десятка "боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК)". По данным агентства БелТА, речь идёт о 32 задержанных.
Российские военкоры тут же иронично отреагировали в соцсетях. Так, военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в Telegram отметил, что это "новость под музыку "Полёт валькирий" (извините, не удержался)".
А военкор Котенок задался одним важным вопросом - кого именно задержали, что за ЧВК?
"Самое интересное, какой?! Имя, сестра!" - процитировав слова одного из героев кинофильма "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1979 г.), поинтересовался эксперт.
А позже подчеркнул, что уже даже пошли версии, отметив, как в детской игре, "горячо, на самом деле".
Автор Telegram-канала "Майор и Генерал" предположил, что речь идёт об украинцах.
"Даём 3 к 1, что "иностранная ЧВК" - это просто Украина", - говорится в сообщении.
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