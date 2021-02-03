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Под медицинским наблюдением остаются более 626 тысяч человек: в России выявили 16 474 новых случая COVID-19

03 февраля 2021, 13:45  •  95 • В России
За последние сутки в России выявили 16 474 новых случая коронавирусной инфекции, выздоровели 24 822 пациента, умерли 526 человек. В ряде регионов РФ, в том числе Мурманской и Воронежской областях смягчили ограничительные меры из-за COVID-19. Помимо этого, Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации в Мексике отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Накануне журнал Lancet опубликовал материал, в котором подтверждается высокая эффективность препарата.
 
АГН «Москва» © Александр Авилов
 

За последние сутки в России выявили 16 474 новых случая коронавируса. Были выписаны 24 822 пациента, 526 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 3 901 204. Выздоровели 3 365 367 человек, скончались 74 684.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Санкт-Петербурге (1916), Москве (1545) и Московской области (713).

В правительстве Приморского края сообщили, что ситуация по коронавирусу в регионе стабилизировалась, наблюдается тенденция на снижение заболеваемости.

В Мурманской области отменили ряд ограничений. В частности, разрешили работу фудкортов, организацию досуговых мероприятий на открытом воздухе, повышается заполняемость залов в театрах и кинотеатрах до 75%.

В Ставропольском крае отменена обязательная самоизоляция для приезжающих в регион, а в Воронежской области возобновляется плановый приём в больницах.

Вдобавок, по решению оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 из аэропортов Кемерова и Петропавловска-Камтчатского возобновляются международные полёты.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 102,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 626 тыс. человек.

Кроме того, президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил, что в ближайшее время в Минздрав передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2.

«Сотрудники Института биоорганической химии РАН совместно с китайскими коллегами предложили оригинальное терапевтическое нейтрализующее антитело. Оно полностью выключает способность вируса проникнуть внутрь клетки. Результаты испытаний будут скоро переданы в Минздрав для получения разрешения на производство клинических испытаний на пациентах с COVID­19, имеющих ряд сопутствующих заболеваний, в том числе диабет», — отметил Сергеев.

Напомним, что совместной разработкой занимаются Институт биоорганической химии, российская компания «Фармсинтез» и международная биофармацевтическая компания HifiBio Therapeutics.

  • РИА Новости
  • © Евгений Козырев

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, на неделе с 25 по 31 января в мире было рекордной число летальных исходов — 96 364. Предыдущий самый высокий показатель смертности был установлен на неделе с 18 по 24 января (95 991).

В то же время в ВОЗ подчеркнули, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире снижается третью неделю подряд.

Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, на данный момент по всему миру от осложнений, вызванных COVID-19 и другими сопутствующими заболеваниями, скончались более 2,25 млн человек. Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в США (446 тыс.), Бразилии (226 тыс.) и Мексике (159 тыс.).

При этом лидируют по количеству выявленных случаев коронавируса США (26,4 млн), Индия (10,7 млн) и Бразилия (9,2 млн).

Тем временем Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций. Отмечается, что регистрация проведена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований.

Таким образом, Мексика стала 17-й страной в мире, одобрившей российский препарат, а также первым государством из Северной Америки.

«Приветствуем решение регулирующих органов Мексики о регистрации вакцины «Спутник V» и её включении в национальный портфель препаратов против коронавируса. Партнёрство между Россией и Мексикой поможет спасти жизни многих людей и защитить население благодаря одной из лучших вакцин в мире, высокая эффективность которой накануне была подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее применение вакцины, разработанной специалистами НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.

Накануне в журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», которые продемонстрировали высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Предоставленная специалистами центра Гамалеи информация была подтверждена результатами международной экспертной оценки.

Позднее греческий специалист по здравоохранению профессор Илиас Мосиалос подчеркнул, что ожидал подобного результата.

«Мы ждём новостей о продвижении досье российской вакцины в ЕС и надеемся на новости о защите, которую она обеспечивает от новых вариантов вируса. В то же время также очень важно, что многие другие страны заключили соглашения о закупке российской вакцины и вскоре тысячи людей будут вакцинированы ею. Пандемия не прекратится, если во всём мире не будут проведены массовые вакцинации», — написал он в Facebook.

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