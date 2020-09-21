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Под медицинским наблюдением остаются 242 тыс. человек: в России выявили 6196 новых случаев COVID-19

21 сентября 2020, 14:00  •  78 • В России
За последние сутки в России выявлено 6196 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности в стране коронавирус был диагностирован у 1 109 595 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 911 973 пациента (в том числе 2616 — за последние сутки), скончались 19 489 человек (71 — за сутки). Как ожидают в Минздраве РФ, массовая вакцинация населения должна стартовать зимой, когда производители отечественного препарата «Спутник V» наладят его выпуск в достаточных объёмах.
 
АГН «Москва»
 

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 6196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предыдущие двое суток — 6148 и 6065). По сообщению оперштаба, у 25,6% новых пациентов не было клинических проявлений COVID-19.

Новых случаев не было выявлено только в Ненецком автономном округе. Субъектами с наименьшими темпами роста числа заболевших стали Смоленская область (0,2%), Москва, Татарстан, Чечня и Чувашия, а также Московская, Курская и Тульская области (все по 0,3%).

В общей сложности в России коронавирус был диагностирован у 1 109 595 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели 911 973 пациента (82,19%), в том числе 2616 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 19 489 пациентов (1,76%). За последние сутки умер 71 человек.

В число регионов, где за выявили наибольшее число новых заболевших за сутки, вошли Москва (915 — это максимум с 23 июня) и Санкт-Петербург (209), а также Московская (193), Ростовская (177), Нижегородская (162) и Воронежская (160) области.

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (277 408, из них активных — более 34 тыс.). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две недели составляет 0,27%.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 43,1 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 242 тыс. человек.

Ранее академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в интервью RT рассказал об особенностях вакцинации от COVID-19.

«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. В первую очередь мы, безусловно, ориентируемся на указания Минздрава после третьей фазы исследований вакцины», — отметил он.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Она получила название «Спутник V». Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения и, как сообщается, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет. В настоящее время вакцина уже выпущена в гражданский оборот. Начало массовой вакцинации населения ожидается к началу зимы, когда производители «Спутника V» смогут наладить выпуск препарата в больших объёмах.

В свою очередь, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году. По его словам, США смогут вернуться к нормальной жизни к следующему лету.

«В лучшем случае эпидемия, вероятно, завершится в 2022 году. Но при глобальном подходе (к борьбе с ней. — RT) в течение 2021 года мы сможем снизить статистику. Хорошо, что уже были технологии разработки вакцин, поступило финансирование, а компании направили на это своих лучших специалистов. Так что я настроен оптимистично: всё это не будет длиться вечно», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с распространением COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года, когда общее число выявленных случаев заболевания во всём мире превысило 124 тыс. при 4,5 тыс. умерших от осложнений COVID-19.

Согласно последним данным ВОЗ, число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом во всём мире превысило 30,6 млн, почти 955 тыс. человек скончались.

Прекращение вывозных авиарейсов

С 21 сентября Россия прекратила осуществление вывозных рейсов «в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами».

Также с понедельника начался очередной этап по возобновлению международного сообщения, приостановленного в связи с пандемией. Так, на взаимной основе возобновлены перелёты в Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Раз в неделю будут осуществляться рейсы между Москвой и столицами этих государств (Минском, Нур-Султаном и Бишкеком). Кроме того, с 27 сентября возобновятся авиарейсы между Москвой и Сеулом (Южная Корея).

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