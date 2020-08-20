Под медицинским наблюдением остаются 224 тысячи человек: в России выявили 4785 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 4785 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности диагноз COVID-19 в РФ был подтверждён у 942 106 человек. С начала эпидемии выздоровели 755 513 пациентов (80,19%), скончались 16 099 пациентов (1,71%). В преддверии прививочной кампании от коронавируса, которая должна начаться в октябре, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что высокая температура и употребление алкоголя являются противопоказаниями для вакцинации от COVID-19.

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 4785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (в предшествующие этому двое суток было зафиксировано 4828 и 4748 случаев). По сообщению оперштаба, у 23,3% новых пациентов не было клинических проявлений заболевания.

В Ненецком и Чукотском автономном округах не выявлено новых случаев. Субъектами с наименьшими темпами прироста заболевших стали Московская и Брянская области, Чеченская Республика (все по 0,2%), Москва, республики Тыва, Кабардино-Балкария и Северная Осетия, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Тульская и Липецкая области, а также Еврейская автономная область (все по 0,3%).

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 942 106 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели 755 513 пациентов (80,19%), в том числе 6090 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 224,1 тыс. человек.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 16 099 пациентов (1,71%). За сутки умерли 110 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (688), Санкт-Петербург (160), Московская (157), Свердловская (139) и Нижегородская области (132), Ставропольский край (129) и Ростовская область (127).

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (255 136, 79% из них выздоровели). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, за последний месяц число новых зафиксированных случаев на 5,4% меньше, чем за предыдущий.

Кроме того, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице началось массовое тестирование на коронавирус сотрудников образовательных учреждений. В общей сложности оно затронет 180 тыс. человек.

Противопоказания по вакцинации от COVID-19

В свете подготовки к прививочной кампании ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцине от COVID-19 и поздравил Россию с завершением процедуры государственной регистрации препарата.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik заявил, что противопоказания для вакцинации от COVID-19 не отличаются от тех, которые существуют для других медицинских препаратов.

«Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10—12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», — сказал Жемчугов.

Иммунолог также отметил, что прививку от коронавируса ни в коем случае нельзя делать больным людям с температурой тела, превышающей 37 °C.

По его словам, для укола должен использоваться одноразовый шприц, а вводить вакцину должен врач, а не медсестра.

«Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс четырёх градусов. Ещё надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить, точно ли он использует одноразовый шприц», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация граждан страны от COVID-19 должна начаться в октябре. Сообщается, что она будет носить добровольный характер.

Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли. В Минздраве отметили, что этот раствор для внутримышечного введения позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет. 15 августа стало известно, что произведена первая партия вакцины. Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, «Спутник V» включён в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством.

Свою заинтересованность в российском препарате выразили ряд стран мира. В частности, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард по итогам встречи с послом России Виктором Коронелли сообщил, что страна рассчитывает принять участие в проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины, чтобы как можно скорее получить её в Мексике. Ранее мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял о готовности приобрести «Спутник V».