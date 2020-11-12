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Под медицинским наблюдением более 430 тыс. человек: в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса

12 ноября 2020, 14:45  •  25 • В России
В России за последние сутки выявлено 21 608 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом от заболевания выздоровели 18 811 человек. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился расширить охват тестирования населения на коронавирус, а также поручил главам регионов в случае необходимости вводить ограничения, однако не допускать при этом негативных экономических последствий.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

В России за последние сутки выявлено 21 608 новых случаев коронавирусной инфекции, за это время 439 пациентов скончались. В то же время в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки в стране выздоровели рекордные 18 811 человек после COVID-19. Предыдущий рекорд по выписке был зафиксирован накануне и составил 18 616 выздоровевших.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (5997), Санкт-Петербурге (1667) и Московской области (729).

В столице, согласно данным оперштаба, были госпитализированы 1426 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находится 371 человек.

В Роспотребнадзоре уточнили, что за сутки в стране проведена 591 тыс. тестов на коронавирус, их общее число превысило 66,7 млн.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 439 617 человек», — отметили в ведомстве.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 1 858 568, вылечились 1 388 168 пациентов, 32 032 человека умерли.

Правительство России поручило главам регионов в случае необходимости вводить ограничения из-за коронавируса, однако не допускать при этом негативных экономических последствий. В опубликованном на сайте кабмина поручении уточняется, что губернаторы, в частности, должны обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами эпидемиологической обстановки в субъектах и на его основании принимать решения о введении мер для снижения заболеваемости COVID-19.

Также премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам еженедельно рассылать регионам прогноз заболеваемости COVID-19, чтобы они могли оценить достаточность ресурсов для борьбы с ним.

Кроме того, Мишустин поручил расширить охват тестирования населения на коронавирус.

«Роспотребнадзору глава правительства поручил скорректировать санитарные правила для увеличения охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В свою очередь, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян рассказал, что, согласно проведённым исследованиям, в регионах наблюдается рост популяционного иммунитета к COVID-19.

«Если по итогам первого этапа уровень популяционного иммунитета находился в диапазоне 4,3—50,2%, то по итогам второго этапа диапазон составляет 5,1—65,3%», — цитирует его РИА Новости.

По словам академика, в 15 регионах число лиц с иммунитетом к COVID-19 увеличилось в 1,5—2 раза.

  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

При этом основной трудностью в борьбе с коронавирусом в России является то, что эпидемиологический процесс локализовался. Такое мнение высказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Почему сейчас так и трудно бороться. Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много собственных локальных очагов, которые вспыхнули и более-менее начали функционировать одновременно», — приводит его слова ТАСС.

Гинцбург обратил внимание на рост распространения вируса в регионах после того, как россияне «отдохнули в ограниченном количестве мест, будучи очень скученными, а потом 1 сентября пошли в школу».

Вместе с тем в интервью телеканалу «Россия 24» глава центра рассказал, что российской вакциной «Спутник V» до конца 2020 года могут привить уже более 1,5 млн граждан. Он уточнил, что в ноябре планируется произвести порядка 200 тыс. доз вакцины, в декабре — около 1,5 млн доз.

Тем временем департамент культуры Москвы рекомендовал столичным музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям культуры ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей.

«Рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, с использованием специального электронного сервиса на официальном сайте мэра и правительства Москвы или путём отправки сообщения на специальный короткий номер 7377», — говорится в документе.

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