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Под Львовом радикалы напали на российских дипломатов

09 июня 2021, 21:15  •  155 • Украина

В селе Заболотовцы Львовской области толпа агрессивных националистов не дала представителям российского консульства возложить цветы к памятнику Пушкину в честь 222-й годовщины со дня рождения великого русского поэта.

Видео «подвига» обнародовали радикалы «Национального корпуса» в YouTube.

Националисты буквально толкали сотрудников консульства, преграждали им путь, выкрикивали свои лозунги и задавали провокационные вопросы:

«Чей Крым? Кто воюет на Донбассе? Убирайтесь в Россию и там диктуйте свои права! Вы немые? Чего молчите? Делаете клоунаду из этого! Наша страна! Наши герои!».

Российские дипломаты не повелись на провокацию. Во избежание конфликта они покинули Заболотовцы на автомобиле, забрав с собой цветы.

Однако националисты не остановились на достигнутом и потребовали от администрации Заболотовцев снести памятник русскому поэту.

«Александр Пушкин был певцом московского империализма, он негативно воспринимал украинское освободительное движение, чего стоит только антимазепинская поэма «Полтава»», — заявили в «Нацкорпусе».

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