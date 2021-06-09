Под Львовом радикалы напали на российских дипломатов

В селе Заболотовцы Львовской области толпа агрессивных националистов не дала представителям российского консульства возложить цветы к памятнику Пушкину в честь 222-й годовщины со дня рождения великого русского поэта.Видео «подвига» обнародовали радикалы «Национального корпуса» в YouTube.Националисты буквально толкали сотрудников консульства, преграждали им путь, выкрикивали свои лозунги и задавали провокационные вопросы:«Чей Крым? Кто воюет на Донбассе? Убирайтесь в Россию и там диктуйте свои права! Вы немые? Чего молчите? Делаете клоунаду из этого! Наша страна! Наши герои!».Российские дипломаты не повелись на провокацию. Во избежание конфликта они покинули Заболотовцы на автомобиле, забрав с собой цветы.Однако националисты не остановились на достигнутом и потребовали от администрации Заболотовцев снести памятник русскому поэту.«Александр Пушкин был певцом московского империализма, он негативно воспринимал украинское освободительное движение, чего стоит только антимазепинская поэма «Полтава»», — заявили в «Нацкорпусе».