Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в...
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не с...
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
Главная / Украина

Под Львовом готовят десант для высадки в Москве

21 сентября 2020, 06:45  •  187 • Украина

Под Львовом, где накануне президент Украины Владимир Зеленский открыл НАТО-вские учения «Rapid Trident – 2020», зашли на посадку американские конвертопланы.

Видеоролики на своём Telegram-канале с восторженными откликами опубликовал разоблаченный сексот СБУ – пропагандист телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко.

«Конвертоплан «Osprey» в модификации CV-22. Гибрид самолета и вертолета. Идеальный транспорт для специальных операций. За полтора часа может долететь, скажем, в Москву, высадить там десант и вернуться оттуда. И этот аппарат из фильмов о будущем уже здесь, садится под Львовом», – восторженно прокомментировал видео Цаплиенко.

Отметим, что накануне в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что в рамках «Rapid Trident – 2020» отрабатывается «синхронизация действий подразделений специального назначения с использованием воздушного и наземного компонента американских самолетов Lockheed МС130, а также конвертипланов Bell V-22 Osprey».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



187
Источник
Похожие новости
18 сентября 2020, 17:20
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в Киеве
20 сентября 2020, 13:20
О вреде виски с пивом и Марии Певчих
20 сентября 2020, 02:20
Смотрят Малахова, сериалы и Соловьева. Как Западная Украина подсела на российское телевидение
19 сентября 2020, 10:45
Силы специальных операций США начали прибывать на Украину
20 сентября 2020, 19:45
Политолог Корнилов объяснил, почему Зеленский не поддерживает Лукашенко
20 сентября 2020, 11:30
«Русская поэзия очень опасна»: на Украине сделали «удивительное открытие»
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и с...
21 сентября 2020, 00:20
"Создатель "Новичка" погорел: Он никогда не имел отношения к созданию ...
20 сентября 2020, 22:30
Посол США в Молдове даёт указания по проведению выборов
21 сентября 2020, 01:15
Интеграцию России и Белоруссии предложили активизировать
21 сентября 2020, 00:20
Каждый год теряем по Полтаве: Азаров рассказал о масштабной убыли населения на Украин...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2020, 06:20
"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визитёров" в Чёрном море
14 сентября 2020, 19:50
Лукашенко получил прозрачный намёк от Путина. Без слов
18 сентября 2020, 10:00
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
18 сентября 2020, 17:20
«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузился перед АТО-шниками
14 сентября 2020, 08:50
Чудо-юдо: Лавров исцеляет Навального
14 сентября 2020, 17:05
Вторая волна коронавируса: где в сентябре ввели карантин и что ждет Россию
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.