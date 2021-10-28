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Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника

28 октября 2021, 15:05  •  105 • Политика
Фото: president.gov.by
В интервью Тихановской радио "Эхо Москвы" нашли скрытый смысл
Кремль дал понять Александру Лукашенко, что готов рассматривать экс-кандидата в президенты РБ Светлану Тихановскую в качестве новой "стороны диалога". Об этом заявил основатель проекта "Сильные новости" Петр Кузнецов. По мнению аналитика, манера интервью, выбранная главным редактором радио "Эхо Москвы" Алексеем Ведедиктовым показывает, что лидер белорусской оппозиции на самом деле проходила "смотрины".
Аналитик отметил, что ведущий радиопередачи обходился с гостем максимально вежливо, не пытался поставить в трудное положение и, если даже задавал острые вопросы, то формулировал их так, чтобы Тихановская могла спокойно выйти из ситуации. 
"При минималистичном раскладе, это был просто сигнал официальному Минску. <...> При оптимистичном раскладе, интервью можно рассматривать даже как предварительные "смотрины" потенциальной стороны диалога", – заявил Кузнецов.
Он подчеркнул, что выбранный формат диалога позволил Тихановской использовать риторику, которая может устроить как Белоруссию, так и Россию. Эксперт уверен, что экс-кандидату в президенты РБ удалось продемонстрировать полное отсутствие какой-либо русофобии.
Фактически Ведениктов подвел Тихановскую к возможности заявить об обоюдной выгоде от сотрудничества Москвы и Минска при сохранении национальных интересов. По мнению аналитика, интервью лидера белорусской оппозиции имеет ярко выраженный политический подтекст. 
По словам политолога Андрея Казакевича, президент Белоруссии Александр Лукашенко очень боится, что Россия начнет выстраивать отношения с демократическими силами. Примечательно, что Венедиктов во время интервью называл Тихановскую именно лидером белорусских демократических сил.
Напомним, ранее аналитик Вадим Можейко рассказал о провальной политике властей по защите населения от коронавируса. Эксперт заявил, что Лукашенко считает западные вакцины личной угрозой.

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