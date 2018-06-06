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«Под лицемерными лозунгами»: зачем русский язык выдавливают с постсоветского пространства
06 июня 2018, 23:54 • 25 • Украина
В России 6 июня отмечают День русского языка. По всему миру на нём говорят свыше 260 млн человек. В силу исторических причин наиболее широкое распространение он получил на постсоветском пространстве. Однако власти некоторых бывших союзных республик активно вытесняют язык Пушкина и Толстого из публичной сферы. Самая тяжёлая ситуация сложилась в странах Балтии и на Украине. Опрошенные RT эксперты полагают, что Москве под силу противостоять этой негативной тенденции.
Протест против вытеснения русского языка из системы образования Латвии, 2 июня 2018 года, Рига © Victor Lisitsyn/Global Look Press
Русский считается наиболее распространённым славянским языком в мире и является одним из официальных языков ООН. С подачи всемирной организации в 2011 году в России появился День русского языка. Праздник отмечается 6 июня — в день рождения А.С. Пушкина.
Согласно статистике ООН, русский является родным для 150 млн человек и вторым языком коммуникации для более чем 110 млн человек по всему миру. Прежде всего он широко распространён на постсоветском пространстве. Однако с 1990-х годов в ряде республик бывшего СССР он активно выдавливается из сфер общественной жизни.
При этом, по словам экспертов по гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ, позиции и авторитет русского языка на постсоветском пространстве связаны «не с каким-либо давлением, а только с его достоинствами и потребностями в нём».
Также эксперты отмечают, что русский язык по-прежнему незаменим в области межнационального общения. Однако в законодательстве подавляющего большинства стран-членов ему не присвоен статус государственного или официального. Кроме того, в отношении него не установлена «система правовых гарантий».
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