Под крики зрителей: Британский рэпер "казнил" и целовал на сцене чучело Бориса Джонсона

Скандал случился во время проведения главной музыкальной премии Великобритании Mercury Prize 2019. Один из выступающих, рэпер Slowthai (настоящее имя – Тайрон Фремптон), внезапно вытащил чучело, имитирующее отрубленную голову Бориса Джонсона.

Рэпер принялся выкрикивать обидные матерные эпитеты в адрес британского премьера. После чего он поцеловал "голову" и бросил ее на сцену.

При этом многие зрители явно одобрили шокирующую выходку рэпера. Из зала раздавались ободряющие выкрики. На волне такого позитивного отклика рэпер собрался открыть выпуск футболок, которые будут высмеивать Джонсона, передает Лайф.