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Под креслом валялись пачка сигарет и деталь от камеры - в ЦАР изучили изрешеченную пулями машину журналистов
16 августа 2018, 23:24 • 31 • В мире
Независимые журналисты осмотрели автомобиль съемочной группы в ЦАР, а также побеседовали с представителями жандармерии Банги.
Российские журналисты осмотрели автомобиль съемочной группы, которая была убита в ЦАР. Как сообщает один из участников группы, специальный корреспондент ФАН Кирилл Романовский, репортерам также дали пообщаться с представителями следственной группы.
В ходе осмотра автомобиля, в котором ехали Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, были обнаружены детали, «с высокой долей вероятности имеющие прямое отношение к обстоятельствам произошедшего».
В частности, рассказал Романовский, под задним пассажирским сиденьем валялась пустая пачка от сигарет Winston с русскими надписями. Под одним из передних сидений были найдены рамка видоискателя от фотоаппарата и квитанции о прохождении пунктов контроля.
Отмечается, что эти квитки могут помочь лучше понять маршруты передвижения группы 29 и 30 июля.
Визуально двухцветный сине-серебристый пикап Mitsubishi был изрешечен пулями, говорится в материале РИА ФАН.
Так, пулевые отверстия были обнаружены в лобовом стекле, в задней и передней дверях справа, в заднем правом габарите и правом подголовнике заднего сиденья.
Напомним, что тела троих российских граждан обнаружены 30 июля недалеко от населенного пункта Сибю, севернее столицы Банги. По факту произошедшего в Африке российскими следователями было заведено уголовное дело об убийстве.
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