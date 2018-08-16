Под креслом валялись пачка сигарет и деталь от камеры - в ЦАР изучили изрешеченную пулями машину журналистов

Независимые журналисты осмотрели автомобиль съемочной группы в ЦАР, а также побеседовали с представителями жандармерии Банги.

Российские журналисты осмотрели автомобиль съемочной группы, которая была убита в ЦАР. Как сообщает один из участников группы, специальный корреспондент ФАН Кирилл Романовский, репортерам также дали пообщаться с представителями следственной группы.

В ходе осмотра автомобиля, в котором ехали Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, были обнаружены детали, «с высокой долей вероятности имеющие прямое отношение к обстоятельствам произошедшего».

В частности, рассказал Романовский, под задним пассажирским сиденьем валялась пустая пачка от сигарет Winston с русскими надписями. Под одним из передних сидений были найдены рамка видоискателя от фотоаппарата и квитанции о прохождении пунктов контроля.

Отмечается, что эти квитки могут помочь лучше понять маршруты передвижения группы 29 и 30 июля.

Визуально двухцветный сине-серебристый пикап Mitsubishi был изрешечен пулями, говорится в материале РИА ФАН.

Так, пулевые отверстия были обнаружены в лобовом стекле, в задней и передней дверях справа, в заднем правом габарите и правом подголовнике заднего сиденья.

Напомним, что тела троих российских граждан обнаружены 30 июля недалеко от населенного пункта Сибю, севернее столицы Банги. По факту произошедшего в Африке российскими следователями было заведено уголовное дело об убийстве.