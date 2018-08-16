Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пастор как повод для санкций: США приготовили для Турции новые ограничения
В Крыму оценили планы Украины ограничить транспортное сообщение с Россией
Украинский генерал запугивает планами России «дойти до Днепра» (Руслан Осташко)
Свободу слова в США окончательно задушили. Кто следующий?
Главная / В мире

Под креслом валялись пачка сигарет и деталь от камеры - в ЦАР изучили изрешеченную пулями машину журналистов

16 августа 2018, 23:24  •  31 • В мире
Независимые журналисты осмотрели автомобиль съемочной группы в ЦАР, а также побеседовали с представителями жандармерии Банги.
Российские журналисты осмотрели автомобиль съемочной группы, которая была убита в ЦАР. Как сообщает один из участников группы, специальный корреспондент ФАН Кирилл Романовский, репортерам также дали пообщаться с представителями следственной группы.
В ходе осмотра автомобиля, в котором ехали Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, были обнаружены детали, «с высокой долей вероятности имеющие прямое отношение к обстоятельствам произошедшего».
В частности, рассказал Романовский, под задним пассажирским сиденьем валялась пустая пачка от сигарет Winston с русскими надписями. Под одним из передних сидений были найдены рамка видоискателя от фотоаппарата и квитанции о прохождении пунктов контроля.
Отмечается, что эти квитки могут помочь лучше понять маршруты передвижения группы 29 и 30 июля.
Визуально двухцветный сине-серебристый пикап Mitsubishi был изрешечен пулями, говорится в материале РИА ФАН.
Так, пулевые отверстия были обнаружены в лобовом стекле, в задней и передней дверях справа, в заднем правом габарите и правом подголовнике заднего сиденья.
Напомним, что тела троих российских граждан обнаружены 30 июля недалеко от населенного пункта Сибю, севернее столицы Банги. По факту произошедшего в Африке российскими следователями было заведено уголовное дело об убийстве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

31
Источник
Похожие новости
16 августа 2018, 07:09
В американском парке нашли почти 50 человек, пострадавших от передозировки наркотиков
16 августа 2018, 10:09
Лазарет для сирийской экономики: как в САР планируют восстанавливать страну после разрушительной войны
16 августа 2018, 23:24
Под креслом валялись пачка сигарет и деталь от камеры - в ЦАР изучили изрешеченную пулями машину журналистов

16 августа 2018, 13:24
«Им нет доверия»: как в США отреагировали на решение Трампа отозвать у экс-руководителей спецслужб допуск к госсекретам
16 августа 2018, 00:39
Голливуд ждет звездопад
16 августа 2018, 03:54
Стоит только подождать: Санкционная агрессия Трампа выйдет боком США - Handelsblatt
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 августа 2018, 03:54
Госдеп предложил лишь один вариант для беседы о мире в Сирии
16 августа 2018, 00:40
«Вариация схемы Понци»: Изменчивый взгляд Володина на пенсионную реформу ошарашил гра...
16 августа 2018, 00:24
В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяс...
16 августа 2018, 00:40
Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 августа 2018, 18:09
На Украине отказываются признавать отдыхающих в Крыму
13 августа 2018, 17:24
Курды объявили войну США
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяснили бесперспективность войны с Россией
12 августа 2018, 04:12
Не бывать жене Медведчука на 1+1!
13 августа 2018, 10:24
Валентин Катасонов: Это не просто санкции, это война
13 августа 2018, 02:56
С политзаключенными - беда...
13 августа 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 12.08.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.