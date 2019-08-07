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Под колпаком у Трампа: Как США превращаются в полицейское государство

07 августа 2019, 22:39  •  62 • В мире
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о «быстрой» смертной казни для виновников массовых расстрелов. Трамп также распорядился ужесточить законы, контроль за гражданами, социальными сетями, видеоиграми и интернетом. Чем может аукнуться для США тотальное усиление контроля и почему Трамп идёт именно таким путём?
Автор:
Кучер Егор
Жестокие массовые расстрелы людей уже становятся неизменным атрибутом современного американского общества. Когда нечто происходит единожды или всего несколько раз, то это может быть сбоем правовой и социальной системы, но когда подобные акты насилия захлёстывают страну с завидной регулярностью – в самую пору говорить о больших, очень серьёзных проблемах.
Нет ничего удивительного в том, что «демократичное» американское общество становится сегодня и катализатором, и «лакмусовой бумажкой» для наиболее уродливых форм проявления различных социальных отклонений. Законы США разнятся от штата к штату, в стране легализовано приобретение и ношение оружия, а современные средства коммуникации, которые почти никак не регулируются, усиливают стремление отдельно взятых личностей воспользоваться данными им демократическими правами и второй поправкой к Конституции.
Эль-Пасо. Фото: www.globallookpress.com
Последние акты насилия в Техасе и Огайо показали свободолюбивому американскому обществу, что что-то пошло не так. Трудно сказать, могло ли всё быть иначе, если бы страной правили не воротилы большого бизнеса, включая крупные IT-компании, если бы не было влиятельных оружейных лобби и если бы к власти не пришёл Дональд Трамп, словно нарочно связавший эти три компонента.
Президент США понимает и сам: пора что-то менять. Именно поэтому вместо уже привычных слов о том, что в его президентство всё «выросло, улучшилось и расцвело», он теперь говорит о необходимости менять всю систему контроля над гражданами, процессами их коммуникации, требует задействовать силовые рычаги, изменить законы и жёстко карать виновных в расправах.
Подобная прыть ставит важный вопрос: в какой степени люди должны нести ответственность за то, на что их толкает система? Обращение Трампа к нации в Белом доме было посвящено именно этому, и он предложил панацею, звучащую скорее как фантазии из романов-антиутопий, чем как реальная программа действий.
Решительные меры
Обращение президента США к нации 5 августа транслировал телеканал NBC. Трамп совершенно справедливо решил, что массовые расстрелы людей на минувших выходных не должны оставаться в вакууме и без внимания на самом высоком уровне.
Первая леди и я вместе со всеми американцами молимся и скорбим о жертвах, их семьях и оставшихся в живых. Мы всегда будем на их стороне. Мы их никогда не забудем. Эти варварские убийства являются нападением на наше общество, нападением на нашу нацию и преступлением против человечества. Мы возмущены и измучены этим чудовищным злом, жестокостью, ненавистью, злобой, кровопролитием и ужасом,
– сказал Трамп в обращении.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
The First Lady and I join all Americans in praying and grieving for the victims, their families, and the survivors. We will stand by their side FOREVER! pic.twitter.com/zOQLvAuXoh
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019
Он отметил, что находится в тесном контакте с генпрокурором Уильямом Барром и главой ФБР Кристофером Рэем. Трамп напомнил, что стрелок в Эль-Пасо перед расстрелом людей опубликовал в интернете расистские призывы, и это то, на что должны обратить внимание прокуратура и ФБР.
Мы должны признать, что интернет предоставил опасную возможность радикализации умов и совершения безумных поступков. Мы должны пролить свет на тёмные ниши интернета и остановить массовые убийства, прежде чем они начнутся. Интернет также используется для торговли людьми, незаконного распространения наркотиков и многих других отвратительных преступлений. Опасности интернета и социальных сетей нельзя игнорировать, и они не будут игнорироваться,
– пообещал Трамп.
Президент США призвал к поиску двухпартийных решений, потому что «за два десятилетия, прошедших после «колумбайна», нация с ужасом наблюдает за тем, как одна массовая стрельба сменяет другую».
Что же предлагает Трамп?
Фото: www.globallookpress.com
Первое – ранее выявление преступников. Трамп сказал, что отдал Минюсту США распоряжение работать вместе с местными и федеральными агентствами и интернет-компаниями. Они должны будут разработать меры по контролю над гражданами, чтобы выявлять преступников «до того как они нанесут удар».
Второе – прекратить пропаганду насилия в обществе путём постановки под контроль распространения жестокого контента и видеоигр со сценами насилия.
Третье – реформы законов. По словам Трампа, необходимо выявлять людей с психическими расстройствами, способных на акты насилия. При необходимости этих людей нужно не только лечить, но и заключать под стражу, считает Трамп.
В-четвёртых, мы должны удостовериться, что лица, признанные несущими серьёзную угрозу общественной безопасности, не имеют доступа к огнестрельному оружию, и что, если они его получают, то только в рамках надлежащих процедур,
– сказал Трамп.
Наконец, он заявил о необходимости жёсткого наказания для виновников расстрелов. Минюст США должен разработать закон о том, чтобы лица, совершающие преступления на почве ненависти, и те, кто совершает массовые убийства, подвергались «смертной казни быстро и без многолетних задержек».
Кто ответственен?
Фото: www.globallookpress.com
Фактически Дональд Трамп призвал к введению смертной казни на территории всех штатов, хотя сейчас высшая мера является законодательно разрешённой только в 29 штатах из 50, и лишь в 19 из них она реально применяется или применялась за последние 10 лет.
Однако предложения Трампа теперь должны обрести законотворческий и законодательный характер. Это значит, что в стране появятся законы, которые легализуют слежку в интернете и соцсетях за гражданами, позволят брать под стражу подозрительных и потенциально опасных лиц, теоретически дадут Минюсту и ФБР права на обыски или допросы, а судебной системе – вынесение смертных приговоров.
Отдельно отметим стремление Трампа поставить под контроль получение оружия потенциально неблагонадёжными гражданами. Самое интересное тут, что Трамп вскоре после вступления в должность президента подписал законопроект, отменяющий правила эпохи Обамы, направленные на блокирование закупок огнестрельного оружия для людей с психическими отклонениями.
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Подписанный Трампом в 2016 году законопроект, снижающий контроль над распространением оружия, был с жаром встречен в Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США. Документ отменял требование для граждан, получающих инвалидность из-за психических заболеваний, регистрировать свою покупку в базах ФБР через местные социальные службы. Таким образом, с 2016 года любой психически нездоровый гражданин США мог купить оружие, и федералам об этом ничего не было известно.
Заметим, что Трамп не предлагает восстановить закон Обамы, отменить один из первых своих указов или внести изменения в закон. Трамп требует принятия новых законов, которые способны превратить граждан в объекты для слежки и, в отдельных случаях, преследования властями.
Когда Трампу поставили на вид отмену закона об ограничении распространения оружия, он сделал вид, что поддерживает более жёсткий контроль.
После стрельбы в 2018 году в школе города Паркленд, штат Флорида, он поддержал предложение о расширении проверки данных о продажах оружия и заявил, что в ряде случаев продажи должны быть разрешены только лицам старше 21 года. Но затем он встретился с представителями NRA и изменил мнение,
– пишет об этом Wall Street Journal.
Фото: www.globallookpress.com
Пусть к несвободе
Мнения сторонников и противников Трампа разделились. Влиятельные демократы встретили новые инициативы президента критически. Они возложили на Трампа ответственность за массовые убийства из-за его расистских высказываний, которые могли побудить стрелка в Эль-Пасо расстреливать людей. Демократы также упрекают Трампа за то, что на самом деле он не собирается ограничивать распространение оружия.
Когда он не упоминает об оружии, говоря о насилии, связанном с оружием, это показывает, что президент остаётся в плену у оружейных лобби,
– заявили лидеры демократов в обеих палатах Конгресса Нэнси Пелоси и Чак Шумер в совместном обращении.
Республиканцы в целом встали на сторону Трампа, разве что лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл призвал президента «не подписывать законы, нарушающие конституционные права граждан».
Если сложить всё воедино, то картина получается удручающая. В США уже год как закручиваются гайки в регулировании соцсетей и деятельности IT-компаний. Часть из них пока отказываются передавать личные данные пользователей в ФБР. Однако им придётся согласиться, когда появится соответствующий закон.
Смертная казнь в США – это большое тёмное пятно на правовой системе страны. Казни в Америке проводятся путём смертельных инъекций преступникам, а сфера медицинских препаратов для этих целей плохо регулируется. Business Insider вспоминает случай с казнью в 2014 году Клейтона Локетта, осуждённого за убийство, который перед смертью мучился 43 минуты из-за неправильного «коктейля», как в США называют смесь наркотических препаратов для смертельных инъекций.
Что же касается самого Трампа, то ему гораздо проще заявить, что во всём виноваты «психи» и объявить охоту на них, чем признать собственные ошибки. Инициативы по усилению контроля уже поддержали все ближайшие соратники Трампа по партии, а значит, законопроектам будет дан зелёный свет.
Вот только усиление слежки за гражданами, выявление неблагонадёжных, их преследование, контроль над соцсетями и другие подобные меры – это далеко не то, что ставит себе в заслугу демократическое общество. Ведь власть должна нести такую же ответственность за жестокие преступления, как и те, кто их совершает, однако по Трампу во всём виноваты сами граждане, за которыми просто недоглядели.

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