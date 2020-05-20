Под колпаком у Сороса • 83 • Аналитика

А вы читали его «Капитал»?



Даже на выходе из всемирной самоизоляции нет недостатка в апокалиптических прогнозах. Кто-то спешит отправить в небытие ЕС или Соединённые Штаты, а российская оппозиция вместе с западными СМИ под впечатлением чрезмерной самостийности наших губернаторов твердят о грядущем распаде России.



Из наиболее крупных медийных персон нас пока всерьёз не тронул лишь Джордж Сорос, он же Дьёрдь Шорош, еврей из Будапешта, отец которого в годы дружбы с Третьим рейхом сменил на более венгерскую свою опасную фамилию Шварц.



Этот опытнейший финансист и инвестор, самый известный приватизатор и дезинтегратор, однажды обжёгся на приобретении в нашей стране «Связьинвеста». У этой сомнительной телекоммуникационной структуры почти не оказалось реальных активов, а ценные бумаги из-за кризиса упали в разы. Сорос в сердцах назвал эту покупку «худшим вложением денег за всю жизнь» и теперь предпочитает подбираться к безграничным российским ресурсам как бы с обочины.



Но сейчас в фокусе его внимания прежде всего Евросоюз, и только за ним — Украина и Прибалтика. Но зато вместе с ними под колпаком у Сороса сегодня и все партнёры России по Евразийскому экономическому сообществу, которое переживает вирусный кризис не так болезненно, как можно было опасаться.



Скорее всего, это и раздражает старого любителя «подзаработать» на чужих проблемах. Джордж Сорос не только выражает сомнения насчет будущего Евросоюза, он жёстко критикует и Евразийское экономическое сообщество, считая, что оно функционирует исключительно «под диктовку Путина».



Джордж Сорос не считает будущее ЕАЭС сколько-нибудь светлым, но уже успел предсказать развал ЕС, однако это многими воспринимается уже не как прогноз, а как что-то вроде руководства к действию. У экспертов, которые считают, что при участии Сороса в США сейчас разрабатывается стратегия по нанесению целой серии ударов, сочетающих в себе экономические и политические решения, есть все основания для таких оценок.



Впрочем, ЕС, это очевидное «слабое звено», в таких прогнозах почему-то отодвигают на второй план, предполагая, что первым направлением для удара США станет Китай, а после него — Россия. Не стоит забывать, что беспрецедентное давление на Поднебесную в виде торговых войн началось ещё до пандемии COVID-19. И только потом, после КНР, а за ним и РФ, должен пасть Евросоюз.



Сколько стоит улыбка Сороса

Судя по последним высказываниям Сороса, ему очень нравятся сценарии распада таких надгосударственных объединений, как ЕС и СССР. Между собой они очень похожи и, наверное, напоминают последние конвульсии умиравшей Британской империи, на которых американский бизнесмен с венгерскими корнями весьма неплохо наварил. Сегодня воспринимается как факт то, что именно Сорос воспользовался финансовыми трудностями англичан и попросту снял сливки, обрушив фунт стерлингов.





Отнюдь не случайно первыми тонущий корабль Евросоюза успели покинуть британцы, провернувшие Brexit. Похоже, что кто-то ещё задолго до коронавируса получил некую инсайдерскую информацию о готовности ловкого манипулятора Сороса разобраться уже с ЕС и евро. Нельзя не напомнить, что по сравнению с нынешней единой Европой к началу перестройки Советский Союз находился даже в лучшем состоянии. Он, по крайней мере, имел почти самодостаточную экономику.



До сих пор не совсем понятно, на завершение какого цикла нарвался тогда СССР, но сейчас всякого рода финишные прямые просматриваются очень чётко. И это стало так во многом благодаря Brexit, ну а затем и коронавирусу. Важнее всего, что завершается цикл евроцентризма с постоянно маячившими США за спиной. План Маршалла семидесятилетней давности, как и базирующаяся исключительно на долларе система Кейнса, практически убраны в архивы.



Мировая пандемия COVID-19 просто дала удобный повод, чтобы сразу заняться освоением и перераспределением триллионов евро и долларов. Реальных причин хватало и до этого, сейчас же всё дело в той скорости, с которой можно осуществить скупку ценных бумаг и захват предприятий в сегментах реальной экономики. И опыт таких мастеров финансового и экономического краха, как Джордж Сорос, тут просто неоценим.



Это не кризис, это бенефис

Сам же по себе вирус – ни с чем не сравнимая удобная ширма для сговора глобальных финансовых структур и политиков, пусть даже наверняка негласного. Просто эта публика умеет кооперироваться, причём без отмашки, получше малого бизнеса и народных масс. Интересы и жизненные принципы у них слишком уж одинаковые, вот и понимают друг друга без слов.



Коронакризис – это самый настоящий бенефис финансистов, тех самых структур, которые тридцать лет назад в связке с тем же Джорджем Соросом обрушили британский фунт в 90-е и разорили миллионы англичан. Финансовый сектор, серьёзно подмочивший свою репутацию после надувания к 2008 году пузырей вроде Fannie Mae и Freddie Mac, давно и плотно контролирует и американскую Федеральную резервную систему и МВФ, и многочисленные банковские группы и транснациональные корпорации.





По следам кризиса финансистами была взята пауза, что позволило избраться республиканцу Дональду Трампу. Этого реалиста и прагматика поддержали в основном промышленники и даже нефтяники, которые как правило, в большинстве своём за южан-демократов. Теперь же эти структуры, кстати, отнюдь не скрывают своей поддержки Демократической партии США и конкурента Трампа – 77-летнего Джозефа Байдена, казалось бы, давно списанного в утиль.



Впрочем, по сравнению с 89-летним гуру финансовых комбинаций Джорджем Соросом претендент в президенты Джо Байден – просто мальчишка. Потому-то куда больше и поражает активность старшего из них, нежели неуёмное стремление к власти младшего. В случае избрания Байдена абсолютно точно конечными получателями выгоды от кризиса, упакованного в "карантиновые" маски и перчатки, станут финансисты.



И если Китай, первым выбравшийся из-под пресса «китайского синдрома», сейчас наперегонки с Евросоюзом скупает азиатские и африканские «лежачие» активы, то Сорос совершенно беззастенчиво нацелился на приватизацию. Всего того, что ещё можно приватизировать там, откуда потом удобно подобраться к «недоприватизированной» России.



Чубайс – это Сорос сегодня

С подачи Сороса и Ко уже сдвинулся с мёртвой точки процесс перевода на коммерческие рельсы операций с землёй на Украине, уже составлены списки наиболее привлекательных для покупки активов в странах Балтии. В этих списках, между прочим, очень много предприятий, которые не прервали, а зачастую и нарастили экономические связи с Россией и её партнёрами по ЕАЭС.





Скорее всего, дополнительный интерес Джорджа Сороса к приватизации в Латвии, Литве и Эстонии стимулирует и известная бережливость прибалтийцев. Так, только в одной Латвии сейчас зарезервировано 4,1 миллиарда евро, которые могут быть востребованы и освоены сразу по завершении кризиса.



Очевидно, что правительства многих стран, у которых экономика не имеет серьёзного запаса прочности, под благовидными лозунгами оптимизации расходов после кризиса, в том числе для погашения госдолга, пойдут на такие меры, на которые до кризиса вряд ли могли бы осмелиться. Европа нуждается в политических дебатах



И прежде всего речь пойдёт как раз о сдаче на приватизацию самых прибыльных отраслевых активов. По этому поводу поторопился отметиться и Анатолий Чубайс, который когда-то приложил руку к «самой большой неудаче» Сороса. Он уже успел заявить, что приватизация после кризиса – едва ли не лучшее лекарство для экономики.



Впрочем, Чубайс отнюдь не одинок в своей ставке на приватизацию, которая «вместе с ослаблением роли государства в национальной экономике (исключая фискальную политику) создадут новые возможности развития бизнеса в эффективных отраслях». Эффективными называются в первую очередь цифровая экономика и… аграрный сектор, за судьбу которого, честно говоря, сейчас просто страшно.



И вот такого рода рецепты, как у «приватизатора вся Руси», да ещё и под соусом Сороса, особенно интересны на фоне выступлений совсем других специалистов, чуждых оголтелого либерализма. К примеру, известный аналитик и прогнозист Михаил Хазин прямо сказал, что Путину рано или поздно придётся после кризиса отменить пенсионную реформу. Его бы устами… Даже на выходе из всемирной самоизоляции нет недостатка в апокалиптических прогнозах. Кто-то спешит отправить в небытие ЕС или Соединённые Штаты, а российская оппозиция вместе с западными СМИ под впечатлением чрезмерной самостийности наших губернаторов твердят о грядущем распаде России.Из наиболее крупных медийных персон нас пока всерьёз не тронул лишь Джордж Сорос, он же Дьёрдь Шорош, еврей из Будапешта, отец которого в годы дружбы с Третьим рейхом сменил на более венгерскую свою опасную фамилию Шварц.Этот опытнейший финансист и инвестор, самый известный приватизатор и дезинтегратор, однажды обжёгся на приобретении в нашей стране «Связьинвеста». У этой сомнительной телекоммуникационной структуры почти не оказалось реальных активов, а ценные бумаги из-за кризиса упали в разы. Сорос в сердцах назвал эту покупку «худшим вложением денег за всю жизнь» и теперь предпочитает подбираться к безграничным российским ресурсам как бы с обочины.Но сейчас в фокусе его внимания прежде всего Евросоюз, и только за ним — Украина и Прибалтика. Но зато вместе с ними под колпаком у Сороса сегодня и все партнёры России по Евразийскому экономическому сообществу, которое переживает вирусный кризис не так болезненно, как можно было опасаться.Скорее всего, это и раздражает старого любителя «подзаработать» на чужих проблемах. Джордж Сорос не только выражает сомнения насчет будущего Евросоюза, он жёстко критикует и Евразийское экономическое сообщество, считая, что оно функционирует исключительно «под диктовку Путина».Джордж Сорос не считает будущее ЕАЭС сколько-нибудь светлым, но уже успел предсказать развал ЕС, однако это многими воспринимается уже не как прогноз, а как что-то вроде руководства к действию. У экспертов, которые считают, что при участии Сороса в США сейчас разрабатывается стратегия по нанесению целой серии ударов, сочетающих в себе экономические и политические решения, есть все основания для таких оценок.Впрочем, ЕС, это очевидное «слабое звено», в таких прогнозах почему-то отодвигают на второй план, предполагая, что первым направлением для удара США станет Китай, а после него — Россия. Не стоит забывать, что беспрецедентное давление на Поднебесную в виде торговых войн началось ещё до пандемии COVID-19. И только потом, после КНР, а за ним и РФ, должен пасть Евросоюз.Судя по последним высказываниям Сороса, ему очень нравятся сценарии распада таких надгосударственных объединений, как ЕС и СССР. Между собой они очень похожи и, наверное, напоминают последние конвульсии умиравшей Британской империи, на которых американский бизнесмен с венгерскими корнями весьма неплохо наварил. Сегодня воспринимается как факт то, что именно Сорос воспользовался финансовыми трудностями англичан и попросту снял сливки, обрушив фунт стерлингов.Отнюдь не случайно первыми тонущий корабль Евросоюза успели покинуть британцы, провернувшие Brexit. Похоже, что кто-то ещё задолго до коронавируса получил некую инсайдерскую информацию о готовности ловкого манипулятора Сороса разобраться уже с ЕС и евро. Нельзя не напомнить, что по сравнению с нынешней единой Европой к началу перестройки Советский Союз находился даже в лучшем состоянии. Он, по крайней мере, имел почти самодостаточную экономику.До сих пор не совсем понятно, на завершение какого цикла нарвался тогда СССР, но сейчас всякого рода финишные прямые просматриваются очень чётко. И это стало так во многом благодаря Brexit, ну а затем и коронавирусу. Важнее всего, что завершается цикл евроцентризма с постоянно маячившими США за спиной. План Маршалла семидесятилетней давности, как и базирующаяся исключительно на долларе система Кейнса, практически убраны в архивы.Мировая пандемия COVID-19 просто дала удобный повод, чтобы сразу заняться освоением и перераспределением триллионов евро и долларов. Реальных причин хватало и до этого, сейчас же всё дело в той скорости, с которой можно осуществить скупку ценных бумаг и захват предприятий в сегментах реальной экономики. И опыт таких мастеров финансового и экономического краха, как Джордж Сорос, тут просто неоценим.Сам же по себе вирус – ни с чем не сравнимая удобная ширма для сговора глобальных финансовых структур и политиков, пусть даже наверняка негласного. Просто эта публика умеет кооперироваться, причём без отмашки, получше малого бизнеса и народных масс. Интересы и жизненные принципы у них слишком уж одинаковые, вот и понимают друг друга без слов.Коронакризис – это самый настоящий бенефис финансистов, тех самых структур, которые тридцать лет назад в связке с тем же Джорджем Соросом обрушили британский фунт в 90-е и разорили миллионы англичан. Финансовый сектор, серьёзно подмочивший свою репутацию после надувания к 2008 году пузырей вроде Fannie Mae и Freddie Mac, давно и плотно контролирует и американскую Федеральную резервную систему и МВФ, и многочисленные банковские группы и транснациональные корпорации.По следам кризиса финансистами была взята пауза, что позволило избраться республиканцу Дональду Трампу. Этого реалиста и прагматика поддержали в основном промышленники и даже нефтяники, которые как правило, в большинстве своём за южан-демократов. Теперь же эти структуры, кстати, отнюдь не скрывают своей поддержки Демократической партии США и конкурента Трампа – 77-летнего Джозефа Байдена, казалось бы, давно списанного в утиль.Впрочем, по сравнению с 89-летним гуру финансовых комбинаций Джорджем Соросом претендент в президенты Джо Байден – просто мальчишка. Потому-то куда больше и поражает активность старшего из них, нежели неуёмное стремление к власти младшего. В случае избрания Байдена абсолютно точно конечными получателями выгоды от кризиса, упакованного в "карантиновые" маски и перчатки, станут финансисты.И если Китай, первым выбравшийся из-под пресса «китайского синдрома», сейчас наперегонки с Евросоюзом скупает азиатские и африканские «лежачие» активы, то Сорос совершенно беззастенчиво нацелился на приватизацию. Всего того, что ещё можно приватизировать там, откуда потом удобно подобраться к «недоприватизированной» России.С подачи Сороса и Ко уже сдвинулся с мёртвой точки процесс перевода на коммерческие рельсы операций с землёй на Украине, уже составлены списки наиболее привлекательных для покупки активов в странах Балтии. В этих списках, между прочим, очень много предприятий, которые не прервали, а зачастую и нарастили экономические связи с Россией и её партнёрами по ЕАЭС.Скорее всего, дополнительный интерес Джорджа Сороса к приватизации в Латвии, Литве и Эстонии стимулирует и известная бережливость прибалтийцев. Так, только в одной Латвии сейчас зарезервировано 4,1 миллиарда евро, которые могут быть востребованы и освоены сразу по завершении кризиса.Очевидно, что правительства многих стран, у которых экономика не имеет серьёзного запаса прочности, под благовидными лозунгами оптимизации расходов после кризиса, в том числе для погашения госдолга, пойдут на такие меры, на которые до кризиса вряд ли могли бы осмелиться.И прежде всего речь пойдёт как раз о сдаче на приватизацию самых прибыльных отраслевых активов. По этому поводу поторопился отметиться и Анатолий Чубайс, который когда-то приложил руку к «самой большой неудаче» Сороса. Он уже успел заявить, что приватизация после кризиса – едва ли не лучшее лекарство для экономики.Впрочем, Чубайс отнюдь не одинок в своей ставке на приватизацию, которая «вместе с ослаблением роли государства в национальной экономике (исключая фискальную политику) создадут новые возможности развития бизнеса в эффективных отраслях». Эффективными называются в первую очередь цифровая экономика и… аграрный сектор, за судьбу которого, честно говоря, сейчас просто страшно.И вот такого рода рецепты, как у «приватизатора вся Руси», да ещё и под соусом Сороса, особенно интересны на фоне выступлений совсем других специалистов, чуждых оголтелого либерализма. К примеру, известный аналитик и прогнозист Михаил Хазин прямо сказал, что Путину рано или поздно придётся после кризиса отменить пенсионную реформу. Его бы устами… Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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