Под колпаком: Чехи шпионили за Трампом через отца его первой жены

Спецслужбы Чехословакии вели активную слежку в отношении будущего 45-го президента США Дональда Трампа после его женитьбы на Иване Зельничковой, сообщает The Guardian.

Издание The Guardian утверждает, что Служба государственной безопасности Чехословакии (StB) следила за нынешним президентом США Дональдом Трампом еще в прошлом столетии.

Так, газета настаивает, что слежка была установлена за Трампом после того, как он женился на своей первой жене, уроженке Чехословакии Иване Зельничковой. После свадьбы американский миллиардер якобы попал в поле зрения спецслужб бывшей коммунистической республики как потенциальный источник информации о высших эшелонах власти США.

Издание настаивает, что отец Иваны Милош Зельничек регулярно информировал чехословацкие спецслужбы о передвижении своей дочери и ее мужа, а также о деловой активности последнего.

Об этом The Guardian сообщает со ссылкой на бывшего сотрудника Службы государственной безопасности Чехословакии, представившегося как Властимил Данек. По его словам, во времена правления коммунистов персона Трампа представляла особый интерес для чехословацких разведчиков.

Тем не менее Данек не берется утверждать, обменивалась ли в то время Прага имеющейся у нее информацией касательно Трампа с СССР.