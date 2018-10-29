Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нездоровая гонка вооружений, ослабление государств: В России объяснили опасность...
Сергей Переслегин. Киборги, роботы, виртуальность - что ждать в ближайшем будуще...
НАТО поделится с Россией видением по военной безопасности Европы 31 октября
В России завершился суд над убитым на Украине беглым депутатом Госдумы Вороненко...
Главная / Политика

Под колпаком: Чехи шпионили за Трампом через отца его первой жены

29 октября 2018, 22:09  •  68 • Политика
Спецслужбы Чехословакии вели активную слежку в отношении будущего 45-го президента США Дональда Трампа после его женитьбы на Иване Зельничковой, сообщает The Guardian.
Издание The Guardian утверждает, что Служба государственной безопасности Чехословакии (StB) следила за нынешним президентом США Дональдом Трампом еще в прошлом столетии.
Так, газета настаивает, что слежка была установлена за Трампом после того, как он женился на своей первой жене, уроженке Чехословакии Иване Зельничковой. После свадьбы американский миллиардер якобы попал в поле зрения спецслужб бывшей коммунистической республики как потенциальный источник информации о высших эшелонах власти США.
Издание настаивает, что отец Иваны Милош Зельничек регулярно информировал чехословацкие спецслужбы о передвижении своей дочери и ее мужа, а также о деловой активности последнего.
Об этом The Guardian сообщает со ссылкой на бывшего сотрудника Службы государственной безопасности Чехословакии, представившегося как Властимил Данек. По его словам, во времена правления коммунистов персона Трампа представляла особый интерес для чехословацких разведчиков.
Тем не менее Данек не берется утверждать, обменивалась ли в то время Прага имеющейся у нее информацией касательно Трампа с СССР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

68
Источник
Похожие новости
29 октября 2018, 02:39
В Грузии на выборах президента пока лидирует независимый кандидат
29 октября 2018, 09:09
Политолог поймал Трампа на голословном заявлении о просящей России
29 октября 2018, 12:24
«Мишико помилован не будет»: Эксперт назвал главные итоги выборов в Грузии

29 октября 2018, 09:09
Президента Грузии выберут во втором туре: конкурентов разделяет 1% голосов
29 октября 2018, 15:39
Двух голосов не хватило: Депутаты Армении повторно провалили принятие поправок к выборам
29 октября 2018, 09:09
Турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по баз...
29 октября 2018, 18:39
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Р...
29 октября 2018, 09:09
«Больше, чем наркобароны»: Украинский экс-чиновник о 800% росте доходов Порошенко
29 октября 2018, 04:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 28.10.18
29 октября 2018, 17:09
Россия раскрыла план на случай вступления Украины и Грузии в НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 октября 2018, 05:09
Разгромит ли НАТО Россию за 10 дней? (Руслан Осташко)
26 октября 2018, 03:09
«Земля и море будут гореть»: Украина назвала «болевые точки» России, на которые надавит через ООН
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
25 октября 2018, 17:24
«Невероятно крутая женщина»: Соцсети поразил поступок жены президента Сирии Асада - фото
29 октября 2018, 04:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 28.10.18
26 октября 2018, 19:09
Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.