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Под Киевом уже бьют "укропатриотов" за символы СССР

13 августа 2020, 11:20  •  60 • Украина

Переехавший под Киев из Ровно на Западной Украины бандеровский «активист» Тарас Крывко наметил на улицах городка Боярка мужчину в футболке с символикой СССР, запрещенной после победы Евромайдана в рамках «декоммунизации».

«Активист» решил пристать к местному жителю из-за футболки с советским гербом и надписью «СССР». При этом Крывко начал звать полицию, а также потребовал снять одежду «сейчас», на что получил нецензурный, но вполне адекватный ответ.

В ходе перепалки житель Боярки не удержался и ударил приставшего рагуля как минимум по камере, однако тот не унимался.

«Вот встретил такого кадра в Боярке… Некий Жека «Ягуар» говорит мне убираться на «Западную», в то же время говорит, что у него «родня с Масквы и Питера»… полная вата в голове, ценитель Путина», – комментировал Крывко видео, которое опубликовал позже в своем блоге, очевидно, рассчитывая спровоцировать травлю сторонника СССР.

«Серп и молот – это символ уничтожения Украины, символ уничтожения тебя. Под этим символом убивали и продолжают убивать украинцев», – пояснил «западенец» свое возмущение.


Крывко пожаловался, что «аваковская полиция» (которая появилась, благодаря таким майданщикам, как он) вызовы проигнорировала.

Позже он пересказал «не вошедший в видео» диалог:

«Он говорит: «Я нашим помогал на Донбассе». «Каким «нашим» уточни, какому батальону, украинцам вообще… или москалям?». В ответ он тупо ехидно лыбится. Я ни на что не намекаю, но …» – поделился горем Тарас Крывко.

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