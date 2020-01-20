Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кого пытался посадить новый генпрокурор Игорь Краснов
За океаном четко уловили фундаментальную суть послания Путина
Опасность не миновала: Неизвестная пневмония угрожает России. Или кто-то сеет па...
"Где вы этих ИДИОТОВ нашли!?" Жаркий спор о СКАНДАЛЕ на Украине!
Главная / Украина

Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину

20 января 2020, 22:24  •  84 • Украина
В Киевской области в ходе конфликта двух участников боевых действий в Донбассе произошла перестрелка, в результате чего один из ссорящихся был убит.
 
©kv.npu.gov.ua
 

Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции Украины.

«В этот день они употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в своё время принимали участие в боевых действиях на востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади», — указывается в заявлении.

По факту преступления было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. 

Охотничье ружье без документов, а также тело погибшего были отправлены на экспертизу.

В октябре 2019 года в центре Киева двое мужчин, один из которых был участником боевых действий в Донбассе, погибли из-за взрыва гранаты, с которой они игрались на ступеньках бара «Пророк».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
20 января 2020, 12:39
Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников
20 января 2020, 22:24
Без американского акцента: почему Зеленский заявил о нежелании быть вовлечённым во внутреннюю политику США
19 января 2020, 23:39
В Киеве во время митинга задержали 11 человек
20 января 2020, 12:39
Зеленский заявил о начале диалога с Путиным
20 января 2020, 19:09
Порошенко пришёл в ГБР
20 января 2020, 12:39
Зеленский: Украину не должны вовлекать во внутреннюю политику США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2020, 14:09
Мишустин собирает команду: кто войдёт в новое правительство и кого туда не возьмут
14 января 2020, 13:54
Нештатный случай с ракетой российского ОТРК «Искандер» в Казахстане вызвал беспокойство в Польше
15 января 2020, 19:09
Есть главное "но": Делягин о запрете Путина на иностранное гражданство для чиновников
20 января 2020, 09:39
"Пить баварское с видом на гетто": В рассекреченном архиве Минобороны нашёлся компромат о преступлениях поляков
19 января 2020, 14:09
"Угадай министра обороны... Выигрывает Мутко": Сатановский о "новогоднем подарке" Путина и тотализаторе журналистов
17 января 2020, 06:54
"Что же стоит за этим?": В Госдепе ломают голову над отставкой всего российского правительства
15 января 2020, 09:24
"Смотрите в правый верхний угол": Коц разоблачил видео с двумя ракетами, пущенными в украинский "Боинг"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.