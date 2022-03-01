Под Киевом сложили оружие военные 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ

28 февраля военные 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ сложили оружие в 25 км западнее Киева по трассе Киев—Житомир. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».Согласно информации, украинские военные были призваны 25 февраля.«Рядовой Дидковский Евгений Николаевич, 17.02.1984 года, родился в деревне Недашки Малинского района Житомирской области. Образование высшее юридическое, выпускник Национальной академии управления Украины.Старший солдат Яхимович Сергей Петрович, 31.03.1995, родился в селе Давыдовка Хорошивского района Житомирской области. Образование средне-специальное, выпускник Житомирского политехнического лицея», — рассказывают сложившие оружие ВСУшники.Военные рассказывают о принудительном призыве в ВСУ, о подготовке, снабжении и отношении командования к подчиненным.[media=https://antifashist.com/item/pod-kievom-slozhili-oruzhie-voennye-95-desantno-shturmovoj-brigady-vsu.html]