Под Херсоном фермеры перекрыли дороги, требуя открыть рынки





Фермеры вышли на акцию протеста на Антоновском автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге.Протестующие хотят привлечь внимание властей к проблеме закрытия рынков области на карантин из-за коронавируса. По их словам, они вложили все сбережения в товар, который вырастили, но продать не могут, теперь же сельхозпродукция портится и гниет. В доказательство один из протестующих выбросил на дорогу огурцы, объясняя это тем, что урожай негде продавать.Журналисты отмечают, что изначально акция проходила мирно. Люди стояли возле трассы, но после того, как мимо митингующих проехал автомобиль торговой сети «АТБ», они вышли на пешеходный переход, и заблокировали движение на дороге.По словам начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта. Люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.Обеспечение охраны общественного порядка осуществляют около 60-70 сотрудников полиции.«На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, ибо им некуда сбывать сельхозпродукцию», - отметила Пшонь.Журналисты же насчитывают более 300 человек.Отметим, в Херсонской области остался работать только один продовольственный рынок - крупнейший на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях «Нежданна», однако митингующие уверяют, что его недостаточно.Губернатор области уже пообещал, что разберется в ситуации, как только приедет из Киева.В целом же, ситуация неудивительна. Из-за закрытия рынков фермерам приходится тоннами выбрасывать товар, так как продать его негде, а перекупщики отказываются брать. Супермаркеты наподобие «АТБ» и вовсе не желают сотрудничать с мелкими аграриями, предпочитая крупных производителей и собственные продукты.