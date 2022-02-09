Под Харьковом разместят комплексы THAAD и испытают Bayraktar, Javelin и NLAW

С 10 по 20 февраля в Харьковской и ещё девяти областях пройдут военные учения, в рамках которых будут испытывать вооружение, поставленное Украине странами НАТО, в частности, Bayraktar, Javelin и NLAW.Об этом в эфире канала ICTV рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.«Да, вы действительно сказали, что у них учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские вооруженные силы тоже работают. И сегодня у нас также параллельно, зеркально проходят учения. Я назову места, где они будут происходить. Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Суммы, Одесса. Это только полигоны. Кроме того, еще отдельные участки, отдельные места, где, в том числе будут как раз с 10 по 20 февраля происходить учения украинских Вооруженных сил с отработки возможностей и Bayraktar, и Javelin, и NLAW, которые мы недавно получили от Британии», — проинформировал глава оборонного ведомства Украины.Напомним, на фоне истерики «Путин нападёт» Запад напичкал Украину оборонительным оружием и оборудованием. По словам главы МИД Украины Кулебы, в страну прибыло более тысячи тонн оборонного оружия и военного оборудования. Только из США с 22 января на Украину было доставлено более 650 тонн оборонных боеприпасов.Более того, как рассказал осведомленный источник ТАСС, украинские власти попросили Вашингтон разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD.«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства.Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км», — рассказал собеседник агентства.По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, возможное размещение противоракетных комплексов США под Харьковом является шантажом и провокацией, направленной против России.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что размещение комплексов THAAD станет очередным шагом к дестабилизации обстановки на Украине.По всей вероятности, именно по этой причине президент Зеленский 11 февраля собирает выездное заседание СНБО в Харькове, а заодно проинспектирует учения и поставит перед фактом местное руководство о размещения американских противоракетных комплексов в регионе.THAAD — мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории в течение последней минуты подлета к цели.