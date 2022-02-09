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Под Харьковом разместят комплексы THAAD и испытают Bayraktar, Javelin и NLAW

09 февраля 2022, 23:50  •  139 • Украина

С 10 по 20 февраля в Харьковской и ещё девяти областях пройдут военные учения, в рамках которых будут испытывать вооружение, поставленное Украине странами НАТО, в частности, Bayraktar, Javelin и NLAW.

Об этом в эфире канала ICTV рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

«Да, вы действительно сказали, что у них учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские вооруженные силы тоже работают. И сегодня у нас также параллельно, зеркально проходят учения. Я назову места, где они будут происходить. Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Суммы, Одесса. Это только полигоны. Кроме того, еще отдельные участки, отдельные места, где, в том числе будут как раз с 10 по 20 февраля происходить учения украинских Вооруженных сил с отработки возможностей и Bayraktar, и Javelin, и NLAW, которые мы недавно получили от Британии», — проинформировал глава оборонного ведомства Украины.

Напомним, на фоне истерики «Путин нападёт» Запад напичкал Украину оборонительным оружием и оборудованием. По словам главы МИД Украины Кулебы, в страну прибыло более тысячи тонн оборонного оружия и военного оборудования. Только из США с 22 января на Украину было доставлено более 650 тонн оборонных боеприпасов.

Более того, как рассказал осведомленный источник ТАСС, украинские власти попросили Вашингтон разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD.


«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства.

Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км», — рассказал собеседник агентства.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, возможное размещение противоракетных комплексов США под Харьковом является шантажом и провокацией, направленной против России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что размещение комплексов THAAD станет очередным шагом к дестабилизации обстановки на Украине.

По всей вероятности, именно по этой причине президент Зеленский 11 февраля собирает выездное заседание СНБО в Харькове, а заодно проинспектирует учения и поставит перед фактом местное руководство о размещения американских противоракетных комплексов в регионе.

THAAD — мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории в течение последней минуты подлета к цели.

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