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Под Харьковом пьяный сотрудник СБУ открыл огонь из боевого оружия в кафе
03 сентября 2020, 22:35 • 92 • Украина
В Харьковской области пьяный посетитель одного из кафе открыл огонь из боевого оружия прямо в помещении развлекательного заведения.
Впоследствии выяснилось, что таким образом развлекался сотрудник, старший эксперт-консультант Службы безопасности Украины (СБУ).
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
В результате действий пьяного спецслужбиста один из гостей заведения получил серьезные ранения.
Происшествие случилось накануне, 2 сентября, в 4 часа утра. Сотрудник СБУ, находясь в кафе, открыл огонь из «ПМ-Т». Он произвел три выстрела, часть из которых нанесла увечья другому посетителю кафе - мужчине 30-ти лет. Администрация заведения вызвала полицию.
По факту случившегося открыто уголовное дело, а медики выясняют степень повреждения, которые получила жертва пьяного сотрудника СБУ. Последнему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Расследование ведет военная прокуратура Харьковского гарнизона.
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