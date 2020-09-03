Под Харьковом пьяный сотрудник СБУ открыл огонь из боевого оружия в кафе





В Харьковской области пьяный посетитель одного из кафе открыл огонь из боевого оружия прямо в помещении развлекательного заведения.Впоследствии выяснилось, что таким образом развлекался сотрудник, старший эксперт-консультант Службы безопасности Украины (СБУ).Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).В результате действий пьяного спецслужбиста один из гостей заведения получил серьезные ранения.Происшествие случилось накануне, 2 сентября, в 4 часа утра. Сотрудник СБУ, находясь в кафе, открыл огонь из «ПМ-Т». Он произвел три выстрела, часть из которых нанесла увечья другому посетителю кафе - мужчине 30-ти лет. Администрация заведения вызвала полицию.По факту случившегося открыто уголовное дело, а медики выясняют степень повреждения, которые получила жертва пьяного сотрудника СБУ. Последнему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Расследование ведет военная прокуратура Харьковского гарнизона.