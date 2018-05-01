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Под Харьковом мужчина бросил «коктейль Молотова» в беседку с детьми
01 мая 2018, 16:54 • 133 • Украина
На Украине полицейские возбудили уголовное дело после того, как мужчина бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в беседку, где находились несколько детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Facebook © police.kharkov
«Сосед потерпевшей бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка. В результате происшествия ребёнок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние её здоровья удовлетворительное», — отмечается в сообщении в Facebook.
По данным ведомства, мужчине не понравилось, что во дворе соседского дома громко играет музыка и шумят подростки.
Как уточняется, кроме 13-летней девочки, никто из детей не пострадал.
Ранее сообщалось, что депутат Рады в Киеве пытался бросить «коктейль Молотова» в коммунальщиков.
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