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Под Харьковом мужчина бросил «коктейль Молотова» в беседку с детьми

01 мая 2018, 16:54  •  133 • Украина
На Украине полицейские возбудили уголовное дело после того, как мужчина бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в беседку, где находились несколько детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
 
Facebook © police.kharkov
 

«Сосед потерпевшей бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка. В результате происшествия ребёнок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние её здоровья удовлетворительное», — отмечается в сообщении в Facebook.

По данным ведомства, мужчине не понравилось, что во дворе соседского дома громко играет музыка и шумят подростки.  

Как уточняется, кроме 13-летней девочки, никто из детей не пострадал.

Ранее сообщалось, что депутат Рады в Киеве пытался бросить «коктейль Молотова» в коммунальщиков.

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