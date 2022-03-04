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Под Харьковом из офицеров запаса формируется освободительная армия Украины?

04 марта 2022, 16:55  •  273 • Украина
Вчера под Харьковом началось формирование новой украинской армии – наших союзников. Пока она не слишком многочисленна – служить в ней пожелали несколько сот украинских офицеров запаса с Восточной Украины, но, в перспективе, к взятию Киева в её состав может войти до 3000 бойцов. Обязательное условие приёма – два личных поручительства. Неизвестно, будут ли принимать в освободительную армию бывших офицеров СБУ, информация на сей счёт ходит противоречивая. Также пока неизвестна фамилия командира.
Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века
Известно, впрочем, что это полковник запаса. Известно также, что подразделение уже вступало в бой – с карателями-добровольцами из «Азова» (об этих боях, не разобравшись, сообщали, что «Азов» якобы перестреливается с подразделениями ВСУ). Военные освободительной армии экипированы в украинскую военную форму, но не с новыми знаками различия, а с прежними, советского образца. Говорят, что через несколько дней у этой армии появится ещё один знак различия – нарукавный шеврон из георгиевской ленты.
Примечательно в этой связи то, что похожая «освободительная армия», сформированная из крымских отставников и казаков, численностью в полторы тысячи штыков готовилась выступить из Крыма с регулярными частями российской армии, но «партизан» решили придержать в тылу. Повоевать также рвались добровольцы с опытом боёв на Донбассе и в Сирии, и в конце февраля даже сообщалось, что их якобы разрешили привлекать к участию в боевых действиях, но в дальнейшем эта информация не подтвердилась.
Вообще-то решение грамотное – если Польшу во время Великой Отечественной войны вместе с Красной армией освобождала польская же Армия Людова, то отчего бы Украину, штыком к штыку с российскими братьями, не освободить украинской освободительной армии? Пока в Минобороны РФ не комментируют эту новость – будем следить за сообщениями с Украины. Не исключено, что нашу информацию подтвердят уже сегодня-завтра. Кстати, по слухам, именно украинскую освободительную армию отрядят освобождать бандеровский Львов – после завершения киевской операции.

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