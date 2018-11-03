Под Калининградом замечен самолет-разведчик ВВС США

Близ границ Калининградской области был замечен американский самолет-разведчик. По данным авиационного ресурса PlaneRadar, класс воздушного судна — RC-135V, его бортовой номер — 64-14846.

Сообщается, что самолет поднялся в небо с военного аэродрома Милденхолл на территории Великобритании. Осуществляя радиолокационную разведку вблизи российских границ, он находился на территории сопредельной с Калининградской областью Польши.

Отметим, что в последние месяцы разведывательная активность самолетов и дронов-беспилотников ВВС США и НАТО в непосредственной близости российских границ существенно участилась. Как следует из данных Минобороны, только с начала текущей недели у российских границ были зафиксированы перелеты 17 воздушных судов западных государств.

Российское оборонное ведомство неоднократно призывало США и их союзников прекратить подобные провокационные действия. Тем не менее Пентагон ответил отказом.

О перелете разведчика RC-135V близ Калининграда первым сообщило РИА Новости.