Под гул оваций: как Украина не стала суверенной

Многие в современной Украине называют историческим событием принятие Центральной радой 10 июня 1917 года документа под названием "К украинскому народу на Украине и вне Украины сущему". Правда, совсем однозначным его назвать было нельзя. Скорее, в тексте содержалась доля лукавства. Там провозглашалось намерение украинского народа распоряжаться своей жизнью на своей земле. Но… "не отделяясь от всей России, не порывая с государством русским". Такая вот хитрая формулировка. Одной ногой здесь, другой – там. Впрочем, нынешним украинским историкам это ничуть не мешает заявлять, что ничего подобного не было со времен гетмана Мазепы.

Принятию документа, который назывался Первый Универсал, предшествовали бурные события. Император уже отрекся от престола, в Петербурге заседало Временное правительство. Делегация Рады, пользуясь моментом, направила туда своих представителей, чтобы те ковали железо, "не отходя от кассы". У них была единственная цель: прозондировать почву насчет идеи украинской автономии и попытаться согласовать вопрос украинизации госорганов, войск, учебных и научных заведений. Домой делегаты вернулись ни с чем: в Петербурге их не поняли и не поддержали. Вот тогда и было принято решение действовать самостоятельно.

Провозглашение Первого Универсала на Всеукраинском военном съезде его делегаты встретили шквалом аплодисментов. В Киеве немедленно был организован и проведен парад. На одной из центральных площадей города при большом стечении людей состоялся торжественный молебен, после которого текст документа был зачитан под открытым небом. Главу Центральной рады Михаила Грушевского толпа подняла на руки и понесла как триумфатора, как своего вождя. Пресса, политические круги, интеллигенция, да и многие простые люди только и делали, что обсуждали случившееся и рисовали светлое будущее. Мол, вот теперь-то – самостоятельные и как бы независимые – заживем. В Петербурге такого поворота не на шутку испугались. Киев стали обвинять в предательстве идеалов февральской революции и угрожать. Однако дальше угроз дело не пошло: воевать с непокорной провинцией у столицы не было сил. Туда послали переговорщиков: нескольких министров, к которым позже присоединился Александр Керенский.

Переговоры длились три дня, делегации с недоверием относились друг к другу, вспоминали "старые болячки". Но компромисс был найден: Временное правительство признавало автономию Украины, а та прекращала движение в сторону украинизации. Ситуация, по сути, была законсервирована. Киев и Петербург условились: устав автономной Украины должно будет утвердить Всероссийское учредительное собрание. Но события развивались слишком стремительно. В октябре 1917 года Временное правительство отправилось в отставку, а через две недели в Киеве была провозглашена Украинская народная республика, которая очень скоро заявила о полной независимости.

Впрочем, ее судьба была недолгой. После наступления Красной армии в 1920 она прекратила свое существование. Однако на территории нынешней Украины продолжались многочисленные гражданские конфликты, возникали и исчезали новые "суверенные государства". Это продолжалось вплоть до декабря 1922 года, когда Киев подписал Договор об образовании СССР с Москвой: новой столицей нового социалистического государства.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik