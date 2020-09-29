Под экипировкой: как новейшие экзоскелеты могут изменить облик российской армии

В России прошли испытания пассивного экзоскелета для нужд Вооружённых сил. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба госкорпорации «Ростех», предприятия которой занимаются разработкой этих изделий. Сообщается, что при весе 6 кг устройство позволяет переносить боевую экипировку и вооружение массой до 60 кг. Сейчас эти изделия поставляются в инженерные войска и используются в госпиталях для реабилитации пациентов. Российские предприятия также работают над совершенствованием активного экзоскелета. Эксперты поясняют, что внедрение этих устройств в войска заметно увеличит физические возможности солдат на поле боя.

Пресс-служба госкорпорации «Ростех» опубликовала кадры испытаний пассивного армейского экзоскелета. На видео боец, экипированный в такое изделие, без труда бежит, передвигается на местности, управляет автомобилем и имитирует ведение боевых действий. Сообщается, что при весе 6 кг экзоскелет позволяет переносить нагрузку до 60 кг.

«Экзоскелет скрыт под экипировкой, не сковывает движения и разгружает опорно-двигательный аппарат... Суставы могут блокироваться для длительного нахождения в определённой позе», — говорится в титрах видеозаписи.

Разработкой экзоскелетов в госкорпорации занимается компания «Ростех — Доверенные платформы — Робототехнические комплексы» (РТ-ДП РК) во взаимодействии с Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК).

28 сентября заместитель гендиректора по спецпроектам РТ-ДП РК Максим Скоков заявил в интервью РИА Новости, что созданный для нужд Вооружённых сил экзоскелет позволяет повысить выносливость военнослужащего за счёт разгрузки мышц и увеличить его боевые возможности.

«Мы делаем серьёзный акцент на эргономичность — экзоскелет не должен сковывать движения солдата, и определённые успехи в этом направлении есть. Военнослужащий, экипированный нашим скелетом, может без дополнительных усилий садиться, бегать, ложиться, перекатываться в укрытие и так далее», — сказал Скоков.

В РТ-ДП РК ожидают, что по мере совершенствования экзоскелета Минобороны РФ сформулирует более чёткие технические требования к изделию. Параллельно компания ведёт работы по проекту «Щитовик» для Росгвардии, ФСО и ФСБ.

«В спецподразделениях во время штурма есть оперативник, несущий перед собой большой бронированный щит, он им закрывает себя и идущих сзади товарищей. Его задача — медленное передвижение, вызов огня на себя и защита других спецназовцев. Вес такого щита может достигать до 45 кг, экзоскелет «Щитовик» позволяет снизить эту нагрузку», — пояснил смысл разработки Скоков.

По словам замглавы РТ-ДП РК, российской армии необходимы три типа экзоскелетов: маршевый — для быстрого передвижения во время выполнения боевого задания, инженерный — для решения малоподвижных задач, например свойственных сапёрам, и грузовой — для проведения такелажных работ.

«Опробован в реальных боевых условиях»

В настоящее время российские предприятия работают над прототипами активного и пассивного экзоскелетов. Изделия сильно отличаются по характеристикам друг от друга, но, как утверждают специалисты, в перспективе позволят заметно повысить физические возможности военнослужащих и с большой вероятностью станут элементом экипировки нового поколения.

«Самой ожидаемой частью костюма «солдата будущего» может стать пассивный экзоскелет. Он уже опробован в реальных боевых условиях и подтвердил свою эффективность. Экзоскелет увеличивает физические возможности бойца, обеспечивает защиту суставов, позвоночника и может подгоняться по росту и комплектности под конкретного военнослужащего», — сообщается на сайте «Ростеха».

Концептуальный вариант экипировки будущего

© rostec.ru

Как ожидают эксперты, в ближайшее время достаточно широкое распространение в войсках РФ должны получить различные варианты пассивного экзоскелета, который характеризуется отсутствием электронных приспособлений, относительной простотой в изготовлении и эксплуатации.

Этот тип экзоскелета представляет собой рычажно-шарнирное механическое устройство, повторяющее суставы человека. Оно позволяет разгрузить опорно-двигательный аппарат военнослужащего при переноске вооружения, боеприпасов, рюкзаков и различного снаряжения. Такое изделие может быть незаменимым помощником при длительных маршах и штурмовых операциях.

Ранее один из перспективных пассивных отечественных экзоскелетов был представлен инженерами ЦНИИТОЧМАШ на международном форуме «Армия-2018». Как заявил тогда RT на полях выставки главный конструктор подмосковного предприятия по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих Олег Фаустов, продемонстрированная разработка даёт возможность переносить дополнительную нагрузку до 50 кг.

«Нынешний экзоскелет разработан под определённые задачи. Если военнослужащему приходится проводить целый день на ногах, то ему, конечно, он понадобится. Например, он однозначно пригодится сапёрам, вес защитного костюма которых достигает порой 80 кг», — пояснил Фаустов.

Пассивный экзоскелет ЦНИИТОЧМАШ изготовлен из углепластика — прочного и лёгкого композитного материала. В зависимости от комплектации масса устройства может составлять от 4 до 8 кг. Сообщается, что образец надевается в пределах одной минуты и снимается за 20 секунд.

Однако для использования экзоскелета требуется пройти двухнедельный курс тренировок, который позволит военнослужащему привыкнуть к нему. Также изделие не позволяет своему носителю совершать резкие движения и десантироваться.

Активный экзоскелет, над которым также работает ЦНИИТОЧМАШ, является более сложным типом армейской амуниции со своими преимуществами и недостатками. Сильной стороной такого изделия является повышенная полезная нагрузка (более 100 кг). Боец практически не испытывает усталости и не теряет манёвренности на поле боя.

В то же время на текущий момент активный экзоскелет представляет собой сложный и дорогостоящий образец, состоящий из множества вспомогательных конструкций, аккумулятора, электроприводов и других агрегатов. Управление таким изделием может осуществляться по нейросети.

Предполагается, что пассивный и активный экзоскелеты будут интегрированы в комплект перспективных армейских экипировок, которые разрабатываются отечественной оборонной промышленностью.

«Облегчит труд солдата»

По информации Минобороны РФ, экзоскелеты с полезной нагрузкой в 50 кг уже стоят на вооружении российских сапёров. Ещё над одним устройством пассивного типа сейчас работают специалисты Военно-научного комитета инженерных войск и конструкторы оборонных предприятий.

Также в оборонном ведомстве проявляют интерес к разработке новейших медицинских экзоскелетов, которые используются в военных госпиталях для успешной послеоперационной реабилитации пациентов. Сейчас получившие ранения солдаты и офицеры российской армии восстанавливаются с помощью аппарата Exoatlet.

Один из экзоскелетов «Ростеха»

© rostec.ru

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, российская армия нуждается в самых разных экзоскелетах. В связи с этим у отечественных предприятий есть широкий простор для деятельности. На данный момент наибольших успехов «оборонка» добилась в совершенствовании пассивных устройств.

«Пассивные экзоскелеты неприхотливы, их целесообразно использовать в боевых операциях и сложных природно-климатических условиях. В армии есть целый ряд операций, которые выполняют несколько человек, а при наличии экзоскелета, это сможет выполнять один солдат. Сейчас в России созданы вполне достойные образцы», — отметил Кнутов.

При этом, как полагает эксперт, активные экзоскелеты требуют достаточно длительной доработки. Главными проблемами этих устройств остаются недостаточная мощность аккумулятора, зависимость от погодных условий, риск серьёзных механических повреждений и большое время, необходимое на обучение военнослужащих.

«Самая слабая сторона у активных экзоскелетов — это, конечно, питание, большое количество приводов. Если оказываешься в пустыне или на морозе, в болотистой местности, все эти устройства могут выйти из строя. Плюс сам источник питания должен быть компактным. Пока демонстрации таких изделий в мире не было», — констатировал Кнутов.

Член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин более оптимистично смотрит на процесс создания активных экзоскелетов. В разговоре с RT эксперт заявил, что российские инженеры способны в относительно короткие сроки решить проблемы с энергопитанием и прихотливостью в эксплуатации.

«Экзоскелет — это движение вперёд, и наши предприятия оборонно-промышленного комплекса, создающие высокотехнологичные вооружения, вполне успешно могут справиться с изготовлением экзоскелетов самого разного типа. Экзоскелет однозначно облегчит труд солдата. Правда, сначала, как я думаю, данные устройства будут поставляться в специальные подразделения», — подытожил Кошкин.