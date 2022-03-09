Под дулом автомата: На Украине пророссийские политологи начали извиняться на камеру

СБУ начала похищать пророссийских политологов и заставлять их извиняться на камеру, а потом призывать к войне с Россией, считает депутат Рады Илья Кива.

На Украине начали похищать пророссийских политологов и под пытками заставлять их извиняться и призывать к войне с Россией. Своими подозрениями на этот счёт поделился депутат Верховной рады Илья Кива.

Речь идёт про политологов Дмитрия Джангирова и Юрия Дудкина. С недавних пор обоих словно подменили в соцсетях. Оба выложили видеообращение с извинениями и осуждением России, а также призывами "воевать за Украину". При этом оба выглядят на кадрах не очень хорошо. Содержание сообщений политологов в соцсетях тоже сильно поменялось.

По словам депутата Рады Ильи Кивы, Служба безопасности Украины (СБУ) похитила политологов и под пытками заставила записать эти видео. Парламентарий отметил, что виновные в этом люди рано или поздно ответят за это.