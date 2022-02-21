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Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ

21 февраля 2022, 17:00  •  370 • Украина

Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ. Украинские военные пишут в соцсетях, что артиллерийским ударом уничтожен один и повреждён второй зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска».

Удар нанесён в районе оккупированной украинскими войсками Марьинки под Донецком.

ЗРПК «Тунгуска» — советско-российский ЗПРК, зенитная самоходная установка ПВО разработки Тульского КБ приборостроения, предназначенная для борьбы с вражескими низколетящими целями. В ходе карательной операции Киева на Донбассе используется боевиками ВСУ для ведения огня по наземным объектам на территории ДНР и ЛНР.



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