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Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
21 февраля 2022, 17:00 • 370 • Украина
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ. Украинские военные пишут в соцсетях, что артиллерийским ударом уничтожен один и повреждён второй зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска».
Удар нанесён в районе оккупированной украинскими войсками Марьинки под Донецком.
ЗРПК «Тунгуска» — советско-российский ЗПРК, зенитная самоходная установка ПВО разработки Тульского КБ приборостроения, предназначенная для борьбы с вражескими низколетящими целями. В ходе карательной операции Киева на Донбассе используется боевиками ВСУ для ведения огня по наземным объектам на территории ДНР и ЛНР.
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