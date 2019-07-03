Под Днепром на гранате подорвались дети АТОшников. У их отцов ищут украденное оружие

Дети из села Пашена Балка под Днепром нашли гранату, спрятанную под соломой. Боеприпас взорвался в руках у одного из подростков, причинив тяжелые травмы.

У одного из пострадавших серьёзно повреждены внутренние органы, оторваны пальцы на руке. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Еще одному мальчику осколки попали в живот. Всего были ранены шестеро детей. "Обозреватель" пишет, что трое из пострадавших — сыновья бывших бойцов АТО. В их домах сейчас проходят обыски, ищут спрятанные боеприпасы.

Напомним, осенью 2018 года украинские власти сообщали, что с начала 2014 года из армии сбежали почти 34 тысячи военнослужащих. Дезертиры и действующие военные "потеряли" более 15 тысяч единиц оружия, в том числе 2,5 тысячи пулеметов и 2,2 тысячи гранатометов. Количество припрятанных патронов и гранат не поддается подсчету, однако очевидно, что теперь АТОшники подрывают собственных детей.