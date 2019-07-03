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Под Днепром на гранате подорвались дети АТОшников. У их отцов ищут украденное оружие
03 июля 2019, 11:09 • 154 • Политика
На Украине, под Днепром, на гранате подорвались шестеро подростков, трое из них - дети бывших АТОшников. . Полиция обыскивает их дома, чтобы найти украденное из армии оружие и боеприпасы.
Дети из села Пашена Балка под Днепром нашли гранату, спрятанную под соломой. Боеприпас взорвался в руках у одного из подростков, причинив тяжелые травмы.
У одного из пострадавших серьёзно повреждены внутренние органы, оторваны пальцы на руке. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Еще одному мальчику осколки попали в живот. Всего были ранены шестеро детей. "Обозреватель" пишет, что трое из пострадавших — сыновья бывших бойцов АТО. В их домах сейчас проходят обыски, ищут спрятанные боеприпасы.
Напомним, осенью 2018 года украинские власти сообщали, что с начала 2014 года из армии сбежали почти 34 тысячи военнослужащих. Дезертиры и действующие военные "потеряли" более 15 тысяч единиц оружия, в том числе 2,5 тысячи пулеметов и 2,2 тысячи гранатометов. Количество припрятанных патронов и гранат не поддается подсчету, однако очевидно, что теперь АТОшники подрывают собственных детей.
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