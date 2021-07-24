Под диктовку США: Лавров разоблачил роль американцев в создании бесправной лжецеркви

Глава МИД России Сергей Лавров разоблачил роль американцев в создании бесправной лжецеркви ПЦУ. Без намеков он прямо указал на то, что весь этот спектакль создаётся под диктовку США.

По словам министра, в первую очередь ответственность за создание раскольнической организации, называемой на Украине "церковью", лежит на США. При этом он отметил, что Вашингтон не скрывает своего участия в этом, а вполне прямо об этом заявляет.

"На поверхности это преподносится как движение за то, чтобы каждый православный народ имел право выбора", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" по случаю 55-летия митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

При этом Лавров добавил, что на деле лжецерковь украинских раскольников не была инициативой Константинопольского патриарха Варфоломея.

"Она прямо продиктована США", - сказал он и напомнил о том, что "спецпосланник по свободе вероисповедания, назначенный при прошлой администрации США, делал вещи, прямо противоположные своему мандату".

"Подрывал свободу вероисповедания, навязывая организационные параметры, выражаясь бюрократическим языком, различным Поместным Церквям", - уточнил Лавров.

Он добавил, что таким образом США разрушали единство православных России и Украины, "создавая там раскольническую, бесправную, по сути дела, церковь".