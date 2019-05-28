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Под давлением санкций США Китай отказался от закупок иранской нефти - СМИ

28 мая 2019, 07:24  •  75 • В мире
Антииранские санкции США заставили Китай приостановить прямые закупки нефти у Ирана. Об этом сообщает, ссылаясь на осведомленные источники в нефтяной отрасли Исламской республики, The Wall Street Journal.
Закупки были приостановлены после того, как Вашингтон принял решение не продлевать исключения по закупке нефти, введенные для нескольких стран в обход санкций. Одновременно такое же решение, как и Китай, приняли еще несколько стран, среди них Турция, Южная Корея, Индия и Япония.
При этом еще в марте текущего года перечисленные страны, а также Греция, Италия и Тайвань каждый день закупали почти 1,6 миллиона баррелей нефти.
Член экономической комиссии парламента Ирана Рахи Заре отметил, что все эти страны "действительно соблюдают санкции".
Между тем в середине мая создалось впечатление, что Китай все-таки возобновит закупки иранской нефти, когда острове Харг был загружен китайский танкер. Однако вскоре выяснилось, что в документах пунктом назначения была указана Индонезия, а сам танкер до сего времени находится в Оманском заливе, у берегов Ирана.

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