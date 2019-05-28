Под давлением санкций США Китай отказался от закупок иранской нефти - СМИ

Закупки были приостановлены после того, как Вашингтон принял решение не продлевать исключения по закупке нефти, введенные для нескольких стран в обход санкций. Одновременно такое же решение, как и Китай, приняли еще несколько стран, среди них Турция, Южная Корея, Индия и Япония.

При этом еще в марте текущего года перечисленные страны, а также Греция, Италия и Тайвань каждый день закупали почти 1,6 миллиона баррелей нефти.

Член экономической комиссии парламента Ирана Рахи Заре отметил, что все эти страны "действительно соблюдают санкции".

Между тем в середине мая создалось впечатление, что Китай все-таки возобновит закупки иранской нефти, когда острове Харг был загружен китайский танкер. Однако вскоре выяснилось, что в документах пунктом назначения была указана Индонезия, а сам танкер до сего времени находится в Оманском заливе, у берегов Ирана.