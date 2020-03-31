Под давлением: МВФ шантажирует Украину • 38 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Владимир Зеленский и Международный валютный фонд потерпели очередное тактическое поражение: Верховная рада отказалась принять в срочном порядке закон о коммерческом обороте сельскохозяйственных земель и выбрала путь обсуждения сотен поправок, поданных к документу. Смогут ли украинцы и дальше противостоять давлению зарубежных кредиторов — в материале РИА Новости. "Вам конец" Похоже, глобальная эпидемия коронавируса Международному валютному фонду только на руку. В условиях карантина, всеобщего закрытия границ и разрушения международных цепочек поставок сырья и товаров многие слабые экономики столкнулись с серьезными финансовыми проблемами и вынуждены обращаться за помощью. Это позволяет МВФ навязывать заемщикам все более жесткие политические условия предоставления кредитов. От Украины МВФ уже несколько месяцев не может добиться отмены моратория на коммерческую продажу сельскохозяйственных земель. В штаб-квартире организации в Вашингтоне решили, что сейчас самое время для решительного натиска. Давление на украинских законодателей организовали по шаблонам широкомасштабной пиар-кампании. Сначала журнал Forbes опубликовал большую статью. "У Украины хрупкая экономика. Вспышка коронавируса, спад на мировом рынке, отсутствие сделки с МВФ, беспокойство держателей облигаций вторичного рынка, необходимость погашать внушительный суверенный долг — все это убивает рост", — подчеркивает издание, напоминая, что ВВП страны вырос всего на 0,1% в четвертом квартале прошлого года по сравнению с 0,6% в третьем, а годовые показатели оказались в полтора раза ниже прогнозов. Однако ключевой вызов для Украины в этом году, по мнению Forbes, — обслуживание внешнего долга. Киеву предстоит выплатить более 15 миллиардов долларов, потратив на это 37% государственных доходов. Транш МВФ поможет, но без земельной реформы о нем можно и не мечтать. "Во времена новых испытаний" украинское правительство и президент Зеленский должны убедить международные финансовые институты и инвесторов в том, что их интересы не пострадают, настаивает американский журнал. Угроза дефолтом Следом за этой публикацией, в прошлую среду, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в фейсбуке неожиданно предостерег Киев: "В случае дефолта страну ждут девальвация, инфляция, пустые магазины и насилие на улицах". Спустя два дня директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что организация готова предоставить Украине срочный кредит на два миллиарда долларов, если Рада примет непопулярные законы, включая отмену моратория на продажу сельхозземель. "Это позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее", — подчеркнула Георгиева. А еще пару дней спустя, в воскресенье, украинское правительство опубликовало макроэкономический прогноз: инфляция в этом году увеличится с 5,6% до 8,7%, а безработица — с 8,1% до 9,4%. И вечером Владимир Зеленский выступил с драматичным обращением к народу об угрозе дефолта, если Верховная рада на внеочередном заседании 30 марта не примет законы, на которых настаивает МВФ. "Страна из-за коронавируса фактически оказалась на перекрестке, и у нас есть два пути, — сказал украинский президент. — Первое — принять жизненно важные законы, и мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Иначе — второй путь: провал этих законов, после чего — упадок экономики и даже дефолт". По опросам общественного мнения, против приватизации сельскохозяйственных земель — две трети граждан страны. Принятие закона в первом чтении сопровождалось массовыми уличными акциями. Однако сейчас никакие протесты невозможны из-за карантина, а благодаря раздуванию страхов насчет дефолта и краха экономики у депутатов появилась возможность одобрить скандальный законопроект, сохранив при этом лицо. Однако расчеты Запада не оправдались: Верховная рада приступила к обсуждению сотен поправок, поданных к документу после первого чтения, так что принятие закона затянулось на неопределенный срок. Ложный выбор По мнению аналитиков, президент Зеленский и МВФ навязали украинским законодателям ложный выбор между дефолтом и капитуляцией перед кредитором. "Нам постоянно твердят, что без МВФ нас ждет обвал гривны, инфляция и закрытие рынков капитала, все инвесторы откажутся вкладывать в нас деньги, — отмечает украинский экономист Алексей Кущ. — Хотя самые низкие показатели прямых иностранных инвестиций наблюдались у нас на фоне сотрудничества с МВФ, а самые высокие (с нулевых годов до 2008-го) — как раз тогда, когда Украина не имела дела с фондом. И это вполне объяснимо: для любого здравомыслящего инвестора вовлеченность МВФ — верный признак того, что экономика находится на грани кризиса и к ней лучше не приближаться". По его мнению, в нынешней ситуации у Украины, помимо дефолта, есть еще как минимум два сценария: технический дефолт (то есть временное невыполнение обязательств) и реструктуризация долгов. "Реструктуризация, кстати, в интересах как страны-должника, так и ее кредиторов, — подчеркивает экономист. — Это стремление вернуть долги, но не в ущерб экономике и не за счет окончательного разрушения социальной системы. Реструктуризация выгодна и кредиторам, которые получат требуемое, но позже. Иначе государство обанкротится, и тогда уже никто ничего не получит". По мнению эксперта, для реструктуризации сейчас сложились почти идеальные условия: мировые финансовые рынки ныряют в зону нулевых, а порой и отрицательных процентных ставок, так что спрос на гарантированные правительством обязательства с положительной доходностью обеспечен. "Нам нужна реструктуризация как внутренних, так и внешних долгов, что позволит сформировать национальный резервный антикризисный фонд в объеме до 250 миллиардов гривен", — заключает украинский экономист. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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